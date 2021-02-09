當差逾30年的警長在4年間隱瞞其他借貸，詐騙警察儲蓄互助社多筆貸款，共涉近45萬元，另又透過非法外圍投注本地賽馬。警長早前承認四項控罪，還柙至今天判刑。主任裁判官錢禮接納報告建議，判被告接受240小時社會服務令。

被告警長李鴻發（51歲）早前承認三項欺詐罪。控罪指他於2016年6月30日、2018年4月30日及2019年6月24日，欺騙香港警察儲蓄互助社職員，訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，以及貸款申請表所載資料全部真確完整，意圖詐騙而誘使互助社批出貸款，金額分別約為13.7萬、15.4萬和16萬元。

警長另承認一項向收受賭注者投注罪，指他於去年3月18日向收受賭注者余泉堅投注本地賽馬，案情指該投注總值1,460元。

辯方今進一步求情，引述報告內容指，感化官形容判處社會服務令對被告有益，希望法庭接納報告建議。裁判官最終接納報告建議，對被告四項控罪均判處240小時社會服務令，同期執行。

案情指被告三度向香港警察儲蓄互助社訛稱自己在銀行或其他財務機構並無貸款，但實情是其間他在亞洲聯合財務、安信信貸有限公司及星展銀行分別欠款9萬至83萬元不等。

退休漢余泉堅（72歲）為本案次被告。他早前承認於去年3月11日及18日收受投注者李鴻發的賭注，獲准保釋至本月16日判刑。

【案件編號：ESCC1898/20】

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