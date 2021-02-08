【本報訊】政府繼續密密封，封區強檢昨連續踏入第九日，深水埗恒安樓昨爆確診個案，大廈即被封強檢。大批警員更在封區消息公佈前在現場奔跑部署，氣氛緊張。封區期間，約八名正在櫃員機提款市民一度被困封鎖區，登記資料後才准離開。

政府昨晚8時半公佈將深水埗福榮街88-90號及桂林街46A-46C號的恒安樓列受限區域，該廈昨新增一宗不明源頭確診個案，為52歲女性，2月5日發病後昨日確診。是次封區範圍內食肆商舖林立，且鄰近黃金及高登電腦商場，平日入夜人流熙來攘往。惟下午約5時，不少商戶似收到消息，急急收舖落閘，亦有食店未及收舖，店員被困封鎖區。

警拉封鎖線跑過龍

電器舖店主袁先生稱一周前已準備電熱水壺，以防封區要在店內過夜，可煮政府派發的即食麵。遊戲舖職員鍾先生批評「擾民就一定梗啦」，認為政府多次封區卻零確診，「封嚟都係冇用，都係做吓騷！」有粥店入夜後未關舖，職員唐女士解釋，貿然收舖要將剩餘食物「全部倒晒」，包括兩大鍋粥、仍未賣過的腸粉等，損失慘重，「你話我慘唔慘」。

行動中警方出現連場蝦碌場面，晚上8時20分，一批警員突由元州街交界經桂林街向恒安樓方向奔跑，卻未在恒安樓前停下，去到黃金商場才發現「跑過龍」，急急180度掉頭，返恒安樓樓下拉封鎖線；亦有警員奔跑時跌下腰間水樽。隨後身穿全副防疫衣人士抵達，搭帳篷設臨時檢測站。約八名市民在封鎖區提款時被困，由警員登記資料後才准離開。深水埗區議員劉家衡指封區在市民眼中只是勞民傷財，居民和商戶受影響，抗疫效果亦成疑，直言「最重要係封關嘛！」

警務處長鄧炳強昨晚10時45分到場視察，有網媒記者大聲質問鄧「你話示威者好似食咗毒品咁，係根據邊位心理學家報告」、「你唔答記者問題落嚟打卡做騷有咩意思」，鄧沒有理會，徑自走去慰問警員，現場警員也未上前阻止。約七分鐘後鄧返回座駕離開，沒向記者發言。