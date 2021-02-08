【本報訊】政府大龍鳳每晚上演，日前降低強檢門檻，住宅大廈新增一宗確診個案便納入強檢名單。政府昨凌晨刊憲公佈12幢強檢大廈，有老街坊誤以為突擊封樓，漏夜落樓問保安，稱嚇至「分分鐘爆血管」。

秀茂坪安泰邨明泰樓昨凌晨被納入強檢，當局於大廈旁邊籃球場設臨時檢測站，開放時間由昨午2時至晚上10時及今早8時至晚上10時。居民區太從新聞得知明泰樓居民需強檢，她與家人昨到場檢測以求安心，「小心啲囉，仔女都好少出街喇！」

漏夜落樓問保安

老街坊馮女士坦言，前日下午獲親友告知明泰樓居民需檢測，嚇得她手足無措，「無啦啦成幢要檢，嚇得我吖！嚇咗我成晚，安泰邨11幢樓，點解揀中呢幢㗎？」她以為通宵封樓，坐立不安，其後向管理員查問，「9點幾落嚟管理處問，原來今日（昨日）晏晝2點先開始，咁先安心，分分鐘爆血管呀！」她認為日間檢測無問題，惟替突擊封樓的居民擔心，「人哋三更半夜好慘，成晚唔使瞓等你檢測，唔好妨礙人吖嘛最緊要」。

除明泰樓，昨凌晨納入強檢名單的包括元朗翠韻華庭第2座、丹桂村路偉景園第1座、灰沙圍152至154號屏唐花園、屯門景新徑景新臺2座、大埔太和邨愛和樓、大埔寶馬山第3座、青衣長康邨康祥樓、東涌逸東邨平逸樓、九龍城鴻運街1及3號及鵬程街2及4號、新填地街157至159號，以及北角英皇道寶利大廈。1月25日至2月7日間曾身處上述大廈逾兩小時人士，最遲今日內須檢測。