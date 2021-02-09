房屋署公佈最新公屋輪候冊宗數，截止去年12月底，輪候冊上有25.34萬宗申請，較今年9月底26萬宗，減少約6,600宗。一般申請者的平均輪候時間為5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.4年。兩者的平均輪候時間較去年9月底上升0.1年。

房屋署數字顯示，25.34萬宗申請當中，有15.39萬宗為一般公屋申請，較去年9月底減少2,500宗。至於配額及計分制下的非長者一人申請，則有9.95萬宗，較上季10.36萬宗減少4,100宗。

房屋署再次以火炭駿洋邨於去年被用作檢疫中心，及粉嶺暉明邨於去年初被人惡意嚴重破壞，作輪候時間延長的「擋箭牌」，指因此未能如期編配，又說加上疫情令公屋編配受到一定程度的「影響」。隨駿洋邨及暉明邨單位入伙手續陸續完成，及整體的編配工作逐步恢復正常，將加快編配程序。

不過翻查資料可見，一般申請者的平均輪候時間，早在2014年12月底突破平均3年的上樓目標，2018年起已要輪候超過5年先可上樓。

輪候人數減或因房署篩走不合資格申請者

房委會資助小組成員兼公屋聯會總幹事招國偉說，公屋輪候冊申請宗數減少超乎預期，因過去一年受疫情影響，經濟狀況較差，對公屋需求理應增加，估計是房署將不合資格的申請者篩走。

他指，輪候冊上非長者單身申請者數字大減，認為未必關移民潮事，因符合公屋申請資格的人，也較難達到移民門檻，估計這批人因計分制和公屋配額較少，輪候時間較長，故不再排公屋，「可能係灰心」。

他又說，上季和今季的公屋輪候時間上升，無可否認與駿洋邨及暉明邨有關，但未來將有大型公屋盤落成，預計下季公屋輪候時未必會衝破6年大關，惟料仍會徘徊在高位微升。

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