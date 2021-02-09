法新社昨報道，律政司司長鄭若驊決定引用「港版國安法」第46條，以「保障陪審員及其家人的人身安全」和 「若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」為由，拒絕在首宗國安法案件設陪審團，改為委派三名法官處理案件。特首林鄭月娥今早出席行會前記招，以該案已進入司法程序為由拒絕評論，但她堅稱，「我哋所有嘢都係依法辦事」，稱國安法若無適用條文，「我哋係乜嘢行動都唔可以採取」。

涉案23歲被告唐英傑去年7月1日涉嫌駕駛插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，在灣仔衝向正執勤的警員，被控煽惑他人分裂國家及恐怖活動兩罪。據悉，唐的一方接獲律政司的文件，指審訊不設陪審團，並根據第46條，由三名國安法指定法官審理今次案件。

林鄭今天拒評做法，力撐律政司「依法辦事」；當被追問政府若想保障陪審員及其家人人身安全，實可為有關人士提供更強保安措施、而非拒絕安排陪審團時，林鄭只重申，不會評論已進入司法程序的個案，香港政府作為執行國安法的主要機關，會由警方負責調查，並由司法機構提出檢控，在香港法院獨立審訊，直指：「這已經清楚顯示我們對司法制度和香港制度的信任」。

據報，唐英傑的律師團隊正考慮下一步行動，並指司法覆核是唯一可能做法。《蘋果》正向律政司查詢。

梁家傑質疑唐英傑「背後勢力」如何危害陪審團的安全？

一般刑事程序下，高等法院審訊都會設有陪審團，大律師公會前主席、資深大律師梁家傑接受《蘋果》查詢時指，英國設立陪審團的原意，是為了「避免皇帝（國王）透過一啲刑事程序，去迫害一啲異見份子」、避免當權者權力過大，保障被告人權益、合乎公義程序。

梁家傑指，律政司今次拋出「港版國安法」46條「保障陪審員及其家人的人身安全」及 「若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」作為不設陪審團的藉口，卻未有透露首宗國安法案件涉案人唐英傑的「背後勢力」如何危害陪審團的安全，難以說服港人。他憂慮有關做法破壞香港法治公信力，難以挽回國際對港的信心。

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