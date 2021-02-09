佐敦渡船角文英樓昨晚7時起封區，居民完成檢測後今早7時起可離開，但現場至9時後仍未解封，部份早上才下班返家的居民亦須輪候檢測。現場安排混亂，包括居民登記後未獲放行、檢測輪候時間太長等，令居民大感不滿，更有自稱居民的男子疑因不滿恐嚇在場正常採訪的《蘋果》記者，有人揚言「插爆你相機」。有居民批評封區多此一舉，未能找出個案，阻人返工。

文英樓原定今早7時解封，政府亦已發出公告，稱截至凌晨2時，約1,450名居民完成檢測，未有找出確診個案。惟文英樓對出文英街7時後仍未全面解封，警方以活動閘及鐵馬圍封現場。

封鎖範圍內有居民於臨時檢測站排隊等候檢測，相信是上夜班、至早上才返家的居民。其間有居民因等候時間太長，一度情緒激動，指自己剛下班、徹夜未眠，登記後卻近1小時都未能成功檢測，但不獲安排上樓等候，「你唔係叫我哋成班街坊喺度等㗎嘛，唔係咁做嘢㗎」，最後獲准回家等候，現場人員亦提供椅子予居民。

居民怒罵嘥時間 恐嚇記者「插爆你相機」

近9時許，有自稱居民的男子輪候檢測時不滿安排，大聲斥罵現場人員，稱自己時間寶貴，「好多時間呀？時間都要錢」，須由人員安撫。其後該名男子更將矛頭指向在場記者，稱現場是公眾地方，欲禁止記者拍攝，更有人一度疑恐嚇記者，稱「插爆你相機呀」，須由現場警員阻止。其後該名男子獲准返回家中等候，進入大廈前仍高聲叫喊「小心啲呀」。

居民登記後仍禁離開

原本完成檢測的居民可以登記後離開，大廈各座大門外有穿全套保護衣人員駐守。惟離開封鎖區的安排一度出現混亂，7時許有不少居民離開大廈時已向人員登記，但抵達警方活動閘後卻不准離開，居民因此鼓譟，批評安排不當，擾攘一番後才獲放行。之後再有居民疑因不獲放行，一度將隨行物品擲到地上宣洩不滿。

居民林先生表示，至今已檢測3次，認為封區一定會造成阻礙，惟整體安排「唔算煩」。他批評封區「多此一舉」，不僅未能找出確診個案，更阻礙居民如常上班，自己亦因封區而令同事感擔心，被老闆禁止上班。

居民李小姐早上獲放行後匆匆趕上班，認為政府封區時機太慢，大廈早幾日已有數宗確診個案，卻延至昨晚才封鎖，若有傳播都「已經走散晒」。

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