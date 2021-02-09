輕度智障保安員去年4月遇上巡警截查，被搜出身藏五把刀、林鄭扯線公仔及印有光時口號的刊物，遭控以管有攻擊性武器罪，早前被裁定罪成。裁判官張志偉今判刑時指，雖然報告建議判處醫院令，但無證據顯示被告當時因精神錯亂而犯案，而且入院令並非懲罰，同時無法反映案件嚴重性及阻嚇性，最終以入獄8個月作量刑起點，基於被告自閉及輕度智障，酌情扣減1個月，判被告即時入獄7個月，惟批准他以現金10,000元保釋等候上訴。

被告郭梓賢（24歲）智商僅81，患有輕度精神障礙及自閉症。他今早在庭警押解下上庭，口中低吟「警察屈我」，其後一直低頭不語。在旁有三名庭警以品字型站在其身旁，有庭警用手按著被告肩膊。散庭後，被告即時雙手舉起中指面向裁判官，需由在旁庭警按下。郭父直斥法庭判案不公，並表示會上訴。

被告被裁定去年4月9日在北角健康中街及英皇道交界管有兩把⻄瓜刀、兩把摺刀及一把廚房刀，意圖作非法用途。

報告指被告能分清對錯及認知行為後果

辯方大律師今透露，被告的兩份精神科報告均指，被告經治療後情況有好轉，心理專家報告亦指被告再犯風險低。大狀同時呈上被告及父親撰寫的兩封求情信，又提交一宗2001年案例，希望法庭考慮精神科專家報告，判處醫院令。

張官卻指，辯方引用的案例太舊，並指醫院令明顯不足以反映案件嚴重性，法庭有需要判以即時監禁，但同時指出懲教署可安排合適的治療予被告。張官及後向辯方指出，法庭並不須依賴報告建議，根據案例中的法律原則，可以判以監禁式刑罰。

辯方再強調，本案並非最嚴重一類。雖然涉及刀具數量多，但均未開鋒，不是隨時可以使用；而且控罪屬《簡易程序治罪條例》，並非《公安條例》，被告因精神狀況而犯案，認為法庭判處醫院令屬合適。

張官則引述心理報告及精神報告，心理醫生指被告輕度智障，但能分清對錯及認知行為後果，評估他日後犯案風險低至中；精神科報告則指被告無任何精神病徵，但傾向以激進及暴力解決問題，例如在過去遭遇欺凌行為時，會威脅將對方殺死，在處方藥物後情緒改善。專家指，被告情緒無顯示抑鬱或自殺情況，建議接受藥物治療及輔導情況。

不相信被告攜有三把刀仍會再去買刀

張官再引用多個案例並引述上訴庭判詞，指出醫院令未能起到懲罰及阻嚇作用，設定的期限與罪行嚴重性並不相稱，無法平衡社會利益。張官又謂，本案唯一適合刑罰是即時監禁，案中涉及5把刀，根據其中兩把西瓜刀的長度及硬度，雖未開鋒但有殺傷力；一把菜刀則刀身尖；兩把小刀亦可傷害他人。

張官指，無證據顯示被告因為精神錯亂犯案，被告亦無明顯的精神病徵，因此以8個月為量刑起點。法庭同意被告有自閉及輕度智障，顯示其自制能力欠佳，因此减刑1個月，並下令懲教安排醫療照顧予被告。

審訊期間，被告解釋當日到家品店買兩把⻄瓜刀，作為補祝父親12月生日的禮物，而外套袋內的摺刀亦是打算送給父親，但忘了取出。背囊內的廚用刀則是前年購入後未有取出。

張官不信被告買刀後忘記取出的說法，又不相信被告在攜有三把刀的情況下仍會再去買刀。 張官指，被告攜有自製的林鄭月娥扯線公仔及印有光時口號的刊物，顯示被告支持這些政治理念。而被告帶備了手套及雷射筆等物件，是激烈示威者堵路或 「私了」時會使用的工具，認為物件是供被告隨時加入行動時使用，故裁定涉案五把刀必然用作傷人，罪名成立。

【案件編號：ESCC539/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！