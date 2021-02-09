【國安首案】

【本報訊】法新社前日引述消息，指律政司長鄭若驊引用港版國安法發出指示，以保障陪審員人身安全為由，要求首宗港版國安法案件不用陪審團審理，引起廣泛關注。特首林鄭月娥昨被問及有關事件，以案件進入司法程序為由不作評論，重申「所有事情是依法辦事」。有法律界人士直言，控辯雙方根本無法掌握陪審員背景資料，制度上亦禁止對陪審員「起底」審查，對陪審員有足夠保護，質疑同一邏輯下，指定法官的人身安全面對的威脅更大。

首宗國安法案件被告為23歲青年唐英傑，他被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。有傳媒引述消息，指辯方獲悉鄭若驊引用港版國安法第46條，以「保障陪審員及其家人的人身安全」及 「若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」為由，指示審訊不設陪審團。

條文無提「或礙司法公義風險」

林鄭昨早被問及，有關事件會否加劇外界對香港實施國安法的質疑時，稱因個案進入司法程序而不會評論，只重申：「我們所有事情也是依法辦事。」又稱：「如果國安法裏沒有適用條文，我們是甚麼行動也不可以採取。」惟翻查港版國安法第46條，當中並沒有提及「可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」而棄用陪審團的條文。

不過，有熟悉法庭運作的律師就指，香港法庭對保護陪審員的制度成熟，「以往審好多黑幫、仇殺案，法庭會關注，但大家從來冇擔心過」，質疑今次案件為何要開先例。該律師又指現行制度下，控辯雙方不會掌握陪審員個人背景資料，且禁止他們對陪審員起底審查，加上法庭內禁止拍攝，故要知悉陪審員身份難度甚高。

此外，過去曾有人在梁天琦被控暴動案件中，於法庭內拍攝陪審員，警方當時亦有對擔心人身安全的陪審員，安排特別保護，「如果咁都要擔心佢哋（陪審員）人身安全，咁開晒名審案嘅指定法官，仲有主控等，咪仲易被人起底，仲危險？咁下一步係咪要秘密審訊先做到保護？」

對於被告一方或提出司法覆核，該律師坦言，經過昨日終院就黎智英院判決，勝算將極為渺茫，並補充指港版國安法第46條中，只提及律政司長可發出指示，沒有提及法院角色，料已剝奪了法庭權力，只能接受沒有陪審團審訊的安排。