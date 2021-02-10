警方國安處上月「大搜捕」50多名與民主派初選有關的人士，他們今日將陸續到警署報到，惟未知能否成功續保。港大法律學院前教授戴耀廷、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，今午約3時按時到馬鞍山警署報到。

戴耀庭今午身穿全黑衣物、啡色外套，戴上黑色口罩，到馬鞍山警署報到。被問到首日報到心情如何，他僅指「冇乜特別」，亦未有回應其他提問。他在下午4時10分左右，在其Facebook專頁表示，「獲續保至4月8日。祝願大家平安。」

林景楠則單獨到場，亦未有回應提問，僅手持文件稱「要入去搞埋啲文件，多謝晒大家」。

關尚義望港人為民主自由奮鬥

民主動力副召集人鍾錦麟、司庫美籍人權律師關尚義、區議員柯耀林今午3時前依時到將軍澳警署報到。關尚義指心情如常，預祝香港人新年快樂，並再次重複被捕當日對港人寄語，希望港人為民主、自由奮鬥，要繼續心存希望。

鍾錦麟坦言心情有點緊張，同樣預祝港人新年快樂。柯耀林步入警署前，表示已多添厚衣，因已有心理準備，「呢排天氣涷啦，同埋都預咗最差情況可能要再扣留48個小時，可能要喺入面過年」。臨近年三十晚，他指已預早和家人吃團年飯，家人叮囑自己萬事小心。他認為自己就如眾多港人一樣，正面對逆境，「要相信惡劣嘅環境，始終有過去嘅一日」。

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