前年8月5日網⺠發起全港大罷工，大埔汀角路和太和路一帶出現阻路等示威活動，有人駕電動滑板車向警方掟汽油彈，警方發射催淚彈驅散，推進時制服一對男女。兩人否認參與非法集結罪，今日受審。辯方陳詞指，兩名被告家住大埔，不排除他們當時只是看熱鬧，走避不及才遭制服，更指男被告遭制服時，被速龍小隊成員拿掉頭盔，並遭警棍不斷打頭。案件押後至本月26日裁決。

案件今由主任裁判官蘇文隆審理，兩名被告依次為男侍應姚志聰（22歲）及女生郭煥琳（25歲），兩人均是家住大埔區。

新界北機動部隊C大隊第一小隊指揮官葉浩樺督察供稱，前年8月5日晚上，他與同袍在大埔太和路及南運路設立防線，當時原本正與同袍休息吃飯，突有約20名示威者衝向警方防線，向警方拋雜物。同袍立即向對方施放催淚彈，其間一名男子駕駛改裝電動滑板車向警方投擲汽油彈，汽油彈在防線前約5至8米爆開。

葉續稱，當時有示威者向警方叫囂「黑警死全家」，又用雜物堵路及以雷射筆射向警方防線。他向示威者發出警告，其後與速龍小隊成員推進及清場。

葉督察接受辯方盤問時同意，不能確定由向示威者發出警告至警方隨即推進之間相隔有否30秒。他亦同意辯方所指，現場可以自由出入，且當時現場嘈雜，人群可能聽不到警方警告。

防暴警匿藏盾陣後突衝出

有份制服男被告的警員12127徐海天，當時隸屬反恐特勤隊行動組第一隊。徐供稱推進時他藏於警方「盾陣」後，發現男被告身處100米對開的人群中不斷叫囂及挑釁警方。

他指男被告當時戴上黃頭盔、透明眼罩及勞工手套。當同袍向前推進約20米，他從「盾陣」衝出，男被告轉身跑，但被路面雜物絆倒。男被告被制服期間激烈反抗，其他示威者則四散。

庭上播出警方所拍、拘捕兩名被告的片段，可見男被告遭三至四名警員制服。其後有警員問男被告「乜嘢名」，被告拒絕回答，有警員見狀說「遲早都知」，亦有警員謂「合作少少好唔好」，惟只聽到被告說「我依家俾你打到咁」。

徐接受辯方盤問時同意「盾陣」可遮蓋他，又更正稱是人群發出叫囂聲，男被告當時則身處人群中，亦承認自己的目光曾離開被告數秒至10秒。辯方再指徐按著被告身體，其間除去被告頭盔，不斷用警棍打被告頭部。徐否認辯方所指。

拘捕女生被告的警員11788葉浩霖事發時隸屬新界北總區應變大隊，供稱當晚有約8名黑衣人身處太和路，他認得身型較大、黑頭盔上有紅色間的女被告。雙方當時相距約20至30米，當警方向前推進時，人群四散，女被告亦向行人路方向跑，最終被他截停。

從警方片段可見，女被告被捕後不斷哭訴「我攞住鹽水」，有警員狀似安慰她謂「冇事冇事唔好喊」，她則說「你哋都見到我攞住鹽水」，警員繼續謂「冇事冇事，放心放心」。

葉同意由指揮官發出警告到警方推進，相隔僅約30秒。他不知道被告藏有物品的目的及意圖。

辯方指無證據顯示兩人參與非法集結

蘇官裁定案件表證成立，兩名被告不作供。辯方結案陳詞稱，現場無可爭議發生非法集結，但認為控方沒有足夠證據指兩名被告參與非法集結，也沒有證據證明兩名被告遭截停前在現場逗留多久或做過甚麼，且兩人裝備僅屬防禦性及保護性，並非可攻擊警員的長棍或鐵通。

辯方續指，控方證人僅指女被告身處喧嘩的人群中，而非指她喧嘩。此外，現場並無被圍封，任何人都可以自出自入。由警方發出警告到警方防線推進，僅得30秒，不能排除兩名住在大埔的被告當時看熱鬧，卻因走避不及而被捕。案件押後至本月26日裁決。

同案另有兩名被告早前承認非法集結罪，分別被判入獄7個月及半年。

【案件編號：FLCC1433/20】

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