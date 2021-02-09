【野外飄零】牛年來了，牛氣沖天的這一年，香港人會不會以牛為本？起碼在過去多年，我們看不到，本地牛兒得到應有的祝福。牠們有些漂泊於露營帳幕之間，吃人類留下來的垃圾，瘦骨嶙峋卻鼓起垃圾肚。又有些被絕育後，送往寸草不生的天涯海角，慘遭隔離於原生族群之外。根據漁護署統計，本港黃牛數量過去在五年間減少12%。是誰趕走了牠們？牛不能說話，記者就在義工陪同下探訪牠們，從中了解這群自生自滅無家者的生活。（系列二之一）

記者：梁嘉麗 攝影：夏家朗

瘦骨嶙峋 餓極闖營篷

【塔門】有些義工拉着手推車，有些挽着紅白藍膠袋，水從袋邊一直滴到石級上。雖然是冬天，但中午的塔門，烈日當空，他們汗流浹背，帶着早上割好的新鮮草，坐船來到塔門，先把草用水淋濕，然後抬至山上的大草地去。

塔門的草地上，人滿為患，很多露營帳篷，營友都把食物隨意擺放，引來牛兒來此覓食。牠們甚至因為嗅到食物的氣味闖進帳篷，營友嚇得尖叫四散，牛嚼着膠袋，反芻着，巨大的肚子裝滿了垃圾。

義工Catson去年四月開始留意塔門牛的情況，「狀況好差，牛牛嘅肚好大好脹，四肢好幼，屁股後嘅骨凸晒出嚟，好瘦」。她記得，第一次見到牠們，正在草地上休息，嚴格來說，是「沙地」，塔門這片綠油油的草地，早已因為被過份使用而變成寸草不生，島上的牛，走遍各處牧草，但最終還是回到這片沙地，被人類的食物吸引着。

那次，她在牛牛面前放下了一大扎鮮草，牛牛竟然沒有理會，只吃了兩口，她不覺得驚訝，因為牛牛經常到營幕找食物，「認知唔到係食物，對啲草完全無反應，食兩啖就走去啲營搵嘢食，覺得膠袋、人類嘅食物先算係食物」。她們在牛的嘴中，搶出過幾十個膠袋包裝食物、濕紙巾。自此，她便每周兩次送草，希望牛牛能戒掉食垃圾的習慣。

一些較為核心的義工，每周都會幫忙，Catson卻必定出席，割草、搬草上山都是體力勞動的工作，但義工九成都是女子，弄濕鮮草是希望牛能吸收多一點水份，沾濕了草更重了。十個月來，風雨不改的送草，牛牛漸漸少了問人拿食物。

放下草，不足十分鐘，十數隻牛已來到吃草，她和義工們點算着，討論哪隻不見了，然後她拿着一大扎草，在平原上嗚嗚的叫，有時會走近樹林叫，不一會兒，兩隻牛緩緩的從樹林走出來，姍姍來遲，「草地已無晒草，所以有時佢哋會行到好遠」。牛牛們都已認出她的聲音，聽見她「叫牛」，便會自動走出來吃草。

被迫流浪 冀保育草地

偌大的平原，佈滿營幕，還有來此郊遊的遊人，他們跟牛拍照，有些甚至伸手摸牛，Catson和義工會嘗試提點，「唔可以摸，我哋都唔會摸，佢哋應該同人保持距離，佢哋唔係寵物，如果有事，我哋都照顧唔到佢」。政府視牠們為「流浪牛」，她不認同，認為牛牛是「被迫流浪」，「本來喺有屋企嘅，唔耕田放走啲牛，佢哋係社區動物」。

對於很多人來說，塔門是假日消遣的地方，但對於這群牛來說，這兒是牠們的家，「我哋只係呢片草地嘅過客」。除了放草，她們最繁忙的工作，就是提醒露營人士收好帶來的食物，偶爾甚至遇到露營客大放厥詞，「有人會話『啲牛過嚟我會打走佢』，亦會有人唔肯收食物，覺得係我哋多事」。

她建議，露營人士盡量把食物收好，把未吃的食物留在背包內，不要放在戶外，若牛牛好奇或嗅到食物味道，只要把食物留在營內拉好營幕，牛牛沒法進內，就會離開，「佢哋只係好奇，有人入咗自己屋企，咪去睇吓，食唔到自然就會走」。

但送草，始終是治標不治本，她認為最重要的，還是保育這片草地，「泥土流失好犀利，又過度使用，無人理，草地無咗，嚴重影響島上生態，除咗牛仲有其他動物」。