就像對緬甸政局突變一樣，年邁的拜登總比習近平的步子要慢幾步。2月9日習近平在北京主持了中國—中東歐峯會並發表主旨講話。不管歐洲國家最高領導人來多來少，也不管歐洲媒體潑的是冷水還是溫水，習近平的步子總比拜登挨個打電話快多了。而美東時間2月9日，美國參議院開始審議前總統特朗普彈劾案。美國大選引發的分裂和對立，疫情的加劇，使得拜登至今沒有參加任何重要的國際峯會，更別說主持了。

再看國內忙於視察、國外急於視頻演講的習近平，身上的擔子又如何呢？8日美國之音以〈中共頒「十禁」佈局二十大 專家：習近平未能立威反被打臉〉為題報道，中共中央紀委機關、中共中央組織部、國家監察委員會1月聯合印發了《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》，明列了十個「嚴禁」。有旅美政論家說：「不管是結黨營私、個人說了算、還是跑官要官、違規用人等，習近平和以其為核心的中共高層都是最典型的代表。最大的諷刺是第十條的『嚴禁干擾換屆』，習近平要爭取第三任，不就是干擾換屆的最大罪人嗎？」

習近平已經把籌備中共二十大提到日程，不僅用黨紀和十個嚴禁，封住有不同意見的地方代表的嘴，還要用更嚴酷的法律手段在中央搞「輸不起也決不能輸的鬥爭」。1月22日，習近平在十九屆中紀委第五次全會上講話，強調要緊緊圍繞「兩個維護」，聚焦政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，嚴肅查處對黨不忠誠、陽奉陰違的兩面人。他着重強調要對政法系統腐敗嚴懲不貸，引發輿論大量猜測。2月8日，謎底揭開，中央第六輪巡視回饋情況用視頻方式集中發佈，在巡視的14個中央單位中，公安部被列在首位。第一巡視組向公安部回饋巡視情況時說，公安部「防範化解重大風險」上還有差距，肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等餘毒影響不夠到位，用人有問題，「政治建警不夠有力」。

1月29日，中央網信辦召開全國網信系統規範網絡傳播秩序工作視頻會議，網信辦主任莊榮文傳達了習近平對管理網絡的最新批示：「正能量是總要求，管得住是硬道理，用得好是真本事。」這是2013年8月19日向網絡「亮劍」之後，習近平要再一次對網絡進行大清算。參加面之廣，令人咂舌。除了各省市、新疆建設兵團網信辦，中央和地方黨媒網、門戶網、商業網、應用程式、瀏覽器、微博客、音視頻、網絡直播、搜索引擎、即時通信工具、論壇貼吧、資訊分享、公眾賬號平台負責人，無一漏網，擺出了「網絡姓黨，請您檢閱」的架勢。中國網絡和傳統媒體一樣，至此全部淪陷，不容再有異議之聲。當前各地公安和司法加強對使用網絡的維權人士、網民和律師的抓捕及懲罰，嚴峻的政治環境不讓709大抓捕。

不過，僅有國內的管、關、壓還不行，習近平要順利籌備二十大，還要理順國際大環境，周邊在緬甸肅清了蓬佩奧的湄公河計劃，打擊了日本和印度；向整個歐洲呼喚經濟合作，共戰疫情都不夠，最重要是需要拜登的認可。自1月20日起就派外交部戰狼群呼籲通話，拜登挨個打電話多國領袖，連宿敵普京都打了，就是漏掉習近平。戰狼頭子楊潔篪急赤白臉用視頻到美國喊通話，效果是電話總算通了，電話那頭是新任國務卿布林肯。何況中共用了慣用手法，布林肯講的不想聽的話，讓新華社一律抹掉，美國媒體只能澄清真相，一一補充。

極端競爭或讓拜登繼承特朗普主義

如此逼宮之際，拜登7日接受哥倫比亞廣播公司的專訪播出。他承認自上任以來，還沒有和習近平通話。他讚揚習近平很聰明、非常強硬，這屬於西方領導人的禮數，但也說習近平「骨子裏沒有民主」。

拜登還說：「我不會像特朗普那樣做。我們將關注國際規則。」要害問題來了，習近平會講規則嗎？從經濟到軍事再到人權，中共一而再、再而三違反規則怎麼辦？習近平一意孤行，拜登嘴裏與中國 「極端的競爭」，很可能就發展成他不願意也不得不繼承的特朗普主義了。

呂月

中國資深傳媒人