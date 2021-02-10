內地商人在深圳住處非禮同居女友的5歲幼女，用手指及類似注射器的物件插進女童私處，導致女童下體紅腫流血和感染。商人早前受審後被裁定非禮罪成，報告透露女童事後一度生活在恐懼之中，幸好毋須心理治療。法官今判刑時斥責被告侵犯關係如同女兒的事主，嚴重違反誠信，判監3年3個月。案情提到，女童母親不欲女童揭露事件，法官判刑後特別奉勸母親為女兒著想，盡責給予支持關懷。

30歲吳姓被告報稱在內地經營物流公司，前年1月1日至3月21日期間在深圳侵犯女童X。同年3月22日X的生父接X放學，X洗澡後向父親表示私處又癢又痛，祖母檢查後帶X求醫，事件其後曝光。同年10月被告來港時被捕。

法官勞潔儀今在區域法院判刑時指，被告與X雖無血緣關係，但X會稱呼被告為「深圳爹哋」，關係如同父女，被告犯案明顯違反誠信，狎褻程度嚴重，更令X私處受感染。法官引述創傷報告內容，X稱被告對她不好，會打她和罵她，她不想再與被告同居，害怕再被侵犯，覺得驚恐厭煩。

報告續指，現時X與生父和胞姐同住，有生父和祖母支持，心情愉快，感覺十分安全。雖然X顯得內向被動，調查和審訊亦具壓力，但X未見明顯精神問題，毋須心理治療。法官判刑後稱讚X的生父，又謂X倘若繼續住在深圳，後果不堪設想。此外，法庭亦要求社署盡力支援X。

【案件編號：DCCC53/20】

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