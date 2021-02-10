港府宣佈，特首及行政會議落實換地保育沙螺洞，透過批出大埔船灣已修復堆填區，換取沙螺洞發展有限公司持有私人土地，再加上政府已有土地，預計沙螺洞可進行長遠保育計劃的土地逾50公頃。漁護署或其委任的非政府機構將會負責長遠管理及保育工作，署方會制訂自然保育管理計劃，按需要設立資訊牌和維護現有路徑，亦會舉辦公眾教育活動，讓遊人更了解當地的生物多樣性及文化傳統。

沙螺洞素有「蜻蜓天堂」的美譽，當地村民早年將大部份土地業權出售予沙螺洞發展有限公司，發展商曾提出的發展計劃掀起爭議，直至2017年港府原則性同意以換地方式保育沙螺洞。

發展商奪船灣已修復堆填區建高球場

經過約三年磋商，港府今日表示，與發展公司就非原址換地的基本條款及條件大致達成共識，擬交還私人地段的土地業權的查核工作亦接近完成。發展商在換地後取得船灣的已修復堆填區作高爾夫球場，需按現行機制以十足市值評估補地價。

綠色力量自2018年起獲資助，在沙螺洞推行生態保育和生境復育計劃，高級環境事務經理單家驊表示，落實換地計劃可減少不確定性，「對長遠保育係好事，冇咗問號喺中間。」他指，綠色力量近年與當地村民合作，推動有機耕種，透過復耕推廣本地農業。翻查資料，綠色力量的保育計劃預計在2022年完結，未來漁護署會否接手保育計劃成為焦點。

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