16歲學生去年初在旺角街頭手持磚塊，向便衣警員叫喊，並以磚頭打向警員的手，又推警員胸口。學生被捕後頭破血流，但未被即時送院，出庭時更需坐輪椅。他事後承認襲警罪，獲主任裁判官嚴舜儀判處12個月感化令。律政司認為判刑過輕，申請覆核刑罰。高等法院上訴庭今指判刑的確過輕，裁判官原則性犯錯，應判以監禁式刑罰，接納律政司申請，撤銷感化令，並先索取勞教中心及更生中心報告。男生須還柙至下月3日判刑。

案件今由上訴庭首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及陳慶偉處理。

律政司代表今早陳詞指，原審裁判官嚴舜儀判刑時未有充份考慮案情。案發當日有近100名示威人士，被告男生手持磚頭，向警方大聲叫囂，顯然有掟磚意圖。過往同類案件，即使被告人初犯及有良好品格，一般也會判監，而且視乎案情嚴重性，刑罰更會相應加重。

律政司引用黃之鋒案，說明判刑雖說要在懲罰與更生之間取得平衡，但原審嚴重地過份考慮男生的更生因素，忽略警員的傷勢，屬原則性犯錯。嚴官判刑時只將感化官報告內容讀出，包括被告不成熟、受社會媒體影響等，然後稱已作充份考慮，表明接納報告內容並判刑。上訴庭首席法官潘兆初指，根據謄本紀錄，嚴官並未就平衡懲罰與更生的問題作出分析。

案發在旺角 上訴庭問當日中環發生何事稱屬判刑考慮

上訴庭法官彭偉昌主動向律政司問及，對案發日子有何陳述。律政司回應指當時示威活動十分熾熱。法官陳慶偉進一步查問當日下午中環發生何事。代表男生的資深大律師李定國一度指出，不能將所有發生的事都與男生扯上關係。不過彭官認為，當時社會氣氛、甚至各區發生的示威事件，都屬判刑考慮的因素。

律政司回應指，當日中午在遮打花園有未經批准集會進行，參與人數眾多，其後爆發衝突，而本案案發地點旺角亦有集會。律政司又指，即使男生聲稱事件令他記憶力變差，但嚴官亦指沒有證據顯示男生傷勢是由警方造成，反而報告評估男生重犯機會高，他自己亦承認在判刑前仍有參與非法集結，擔任義務急救員，故此判以感化實屬過輕。

在原審時已代表男生的李定國陳詞指，求情時曾提到男生事後身體受到嚴重傷害，這點雖非辯護理由，但難保傷勢非因警方造成，判刑應當考慮。而且男生事後已作反省，承認不成熟和衝動，在獲判感化後，一直嚴格遵守感化令和宵禁令。

男生有自閉症 提堂時坐輪椅投訴警暴

李定國又透露，男生在4個月後便要應考中學文憑試，認為法庭判刑除了要考慮阻嚇性和更生因素，亦應顧及他有自閉症問題，考慮其身心是否適合判監。即使法庭最終認為要判以監禁刑罰，亦望考慮以短期監禁。

潘官指心理報告顯示男生有抑鬱問題，但對自閉症未有確切診斷。律政司亦指感化報告雖提及男生有自閉症，但感化官並無心理學專業資格，法庭不應以之作考慮。彭官則稱，感化官報告提到男生是校內的領袖生，在老師與同學之間的評價甚高，做事有承擔，表現與辯方描述有出入。

上訴庭考慮後，裁定律政司覆核申請得直，認為原審裁判官判刑原則性犯錯，刑罰過較，應判以監禁式刑罰，故撤銷感化令；惟因需時考慮判刑，遂先將男生收監，待索閱勞教中心和更生中心報告後才判刑。

涉案男生姓陳，現年17歲。案情指，市民去年1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」流水式集會，最終被警方衝入會場以武力腰斬。及後大批示威人士在旺角一帶遊走，其間被告被捕。案發後4天，男生首次提堂時需坐輪椅應訊。他指警方拘捕時報復式動武，令他受傷。裁判官判刑時則指沒有資料顯示男生傷勢如何造成，若全然歸咎於警察報復，並不穩妥，但同意警方當時應先安排男生送院而非帶往警署。

【案件編號：CAAR13/20】

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