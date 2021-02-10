終審法院昨裁定，高等法院早前批准壹傳媒創辦人黎智英保釋時犯錯，因此撤銷黎在勾結外國勢力案的保釋。黎已提交文件向高等法院重新申請保釋，將於下周四（18日）在高院開庭聆訊，不再由原先批准黎保釋的法官李運騰處理，改由法官彭寶琴處理。這意味彭寶琴亦是國安法指定法官。

黎智英去年12月先後被控欺詐和勾結外國勢力罪，兩案提堂後均被總裁判官兼國安法官蘇惠德拒絕保釋。其後黎成功向高院法官李運騰申請保釋，須交出1,000萬元保釋金，遵守不離開住所、不受訪、不發表文章、不用社交媒體發言等嚴苛條件。

律政司就李官批准保釋申請上訴，終審法院早前下令黎暫時重新還柙候判，昨判律政司上訴得直，裁定李官詮釋和應用國安法第42條的保釋條文時，犯下法律錯誤。

黎智英的保釋因而被撤銷，終院指他有權重新申請保釋，即覆核總裁判官拒批保釋的決定。

【案件編號：HCCC727、738/20】

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