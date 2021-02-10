前終審法院首席法官馬道立認為，回歸以來司法機構面對社會最顯著的變化，就是大眾對法律和法院工作的關注，他形容這是「健康的趨勢」，而律師就有責任向公眾解釋法治的正確含義和重要性。同時他覺得外界對法官的標籤，很多時與法官的判決有關。至於外界爭議的人大釋法問題，他覺得人大釋法和司法獨立可以並存。

馬道立接受香港律師會的會刊《香港律師》專訪，他表示，社會大眾關注法律和法院工作是「健康的趨勢」，因為大眾嘗試理解法治概念與法律體系很重要，法院的工作不能被政治化尤為重要，「法律是我們賴以安居謀生的社會重要一環。同時，正確地理解法律和法治，避免扭曲，也很重要。正如我和終審法院前任首席法官李國能及繼任首席法官張舉能經常指出，法院的工作一定不能被政治化」。

他亦相信，隨着法律對人的影響日益增加，越多越多人會有興趣了解法律的重要性，故所有律師都有責任向公眾解釋法治的正確含義和重要性，此外，他認為香港的法律學院的法治領域，特別是「單純而不受政治考慮影響的法治」值得加強。

法官審判政治案 令外界標籤

他提到自己曾被外界標籤為「保守派」法官一事，明言對「保守派」、「自由派」等標籤持懷疑態度，特別因當中帶有政治色彩，「法官是根據法律、法律原則和法律精神就案件作出判決，沒有考慮其他因素的餘地，更遑論加入個人特質」。之所出現標籤的原因，他覺得往往與法官的判決、尤其案件涉及政治有關，「如果判決政府勝訴，就是『保守派』；如果判政府敗訴，就是『自由派』」。

回顧約10年的終院首席法官生涯，馬道立直言挑戰在於「時時刻刻都充分意識到司法機構面對的壓力」，但又「不能保證每次都得出正確的答案」，他相信「沒有一個領導者不須迎頭面對挑戰、不須作出困難的決定」，所以「只能根據情況作出最好的決定」，同時「人在當下必須作出決定，而且只能按當時的情況盡力而為，往往沒有明顯的正確答案，而是很多決定都是要在許多因素之間取得平衡，身為終院首席法官更是『要作決定時就作決定』，否則『猶豫不決是最差的選擇』」。

另外，他認為人大釋法與司法獨立「兩者並非不可並存」，因人大常委會有權對《基本法》條文作權威性解釋，香港法院則有責任落實有關解釋，這不會影響司法獨立，而且《基本法》也有相關規定。

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