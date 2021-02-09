【本報訊】機場三跑地盤疫情爆不停，累計至少31宗確診。機管局昨起規定，登乘前往三跑填海區工地船隻人員，需出示14天內發出病毒陰性檢測結果電話短訊，並出示身份證核對，否則會被拒絕登船。昨早，記者直擊荃灣碼頭發現近400工人排隊，工作人員逐一核對工人的檢測短訊及身份證，並於工人手背蓋印才准登船。有工友指部份工地進行人臉辨識時要除罩相見，亦擔心蓋印章造成交叉感染。呼吸系統專科醫生指，機管局應改用貼紙代替印章，以減低播毒風險。

昨早6時許，約400工人在荃灣西碼頭等候登船，工作人員於隊頭豎立「請出示身份證及14日內之陰性檢測結果短訊」告示，當時有七名工作人員逐一查核工人的檢測短訊及證件，然後在手背蓋印，現場所見，眾人登船前需舉高手，向工作人員展示手印及證件。

工人何先生擔心，原子印輪流為工人蓋印會造成交叉風險，「前面感染咗，後面全部都感染」。另一工友認為「派紙仔就差唔多，紙仔可以丟，日日換」。有工人則批評地盤的流動廁所衞生惡劣，「好污糟，糞便常滿」，滿地便溺物。

工人袁先生批評當局延誤公佈地盤爆疫消息，「遲咗成個禮拜，變咗強制性要我哋檢測咋嘛」，被問及繼續開工會否擔心染疫，「我哋要搵食㗎，一係政府將三跑全部停工，你都封得大廈，點解機場（地盤）唔可以封？」另有工人自動自覺，「七日內驗兩次」。

據知，現時三跑地盤內「路面組」爆疫最為嚴重，部份工地如貨櫃村寫字樓，工人進入時需以註冊證拍卡、並除口罩作人臉識別，有工人指「全部人堆喺嗰度，幾百人排隊」，過程中有工友除口罩吸煙，擔心一旦當中若有人患病恐致集體感染。有工人更透露曾向工作人員展示上月23日的檢測結果，即超出當局指明的14日有效期，竟獲放行。工友亦指午飯時間，一個貨櫃休息室有約近10名工人除罩食飯，亦惹播毒風險。

人臉辨識 除罩增染疫風險

昨網上流傳短訊提醒工人不要接觸記者及區議員，若影響三跑聲譽，「會向有關分判及人士追討有關損失」。機管局稱，昨有20名工人因未能出示有效陰性檢測結果或身份證明文件不能進入工地。就工友指地盤內洗手間衞生問題，機管局稱已加強工地防疫措施，包括加密清潔工地流動洗手間，並監管承辦商確保工地衞生。

對三跑工人登船前要在手背蓋印，呼吸系統專科醫生梁子超指，手指及掌心最容易沾上飛沫，若接觸口鼻或捽眼有機會感染武肺病毒，相對上手掌手背沾上飛沫機會較低，因此於手背打印再透過印章交叉感染機會較低，但承認蓋印不理想，建議機管局改用一次性即棄的貼紙。他反而認為工人進入寫字樓前要除口罩人臉識別，風險比於手背蓋印高，因為那一刻工人等同零防備，提醒戶外進行人臉識別時，工人應保持1.5米社交距離。此外，工友普遍有吸煙習慣，已有研究指煙民感染武肺後，病情會較沒吸煙習慣者更嚴重，而吸煙時除罩亦大大增加染疫風險。