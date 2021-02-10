網⺠前年9月8日在中環發起集會，惟中途遭警方腰斬。一名教師當晚在銅鑼灣港鐵站外懷疑逃避警員截查，其間被指拳打警員的臉，事後被控襲警。教師否認控罪，經審訊後，裁判官鄧少雄今指控方案情充滿疑點，裁定教師罪脫兼獲訟費。

控罪指被告陳睿懿（27歲）前年9月8日在銅鑼灣站F1出口外襲擊警員14212趙金。

根據控方案情，當晚警長2229林榕南看見被告叫口號，遂上前調查。惟當林伸手搭被告肩膊之際，被告突然轉身逃跑，林嘗試追趕時感到被膠欄絆倒。

官難明警員為何向前飛撲卻會四腳朝天

其後警員14212趙金成功追上被告，並捉住被告上衣腰部位置，惟二人因失平衡而雙雙倒地，趙壓住被告。掙扎期間，被告右手揮拳打傷趙的左臉，引致紅腫及痛楚。被告及後遭其他警員制服。

不過，鄧官不接納兩名警員的證供。鄧官指出，趙姓警員與被告均向前奔跑，警員從後撲向被告，當時左手抓住被告左腰側，右手抓住被告右腰側；法庭難以明白警員為何最終會四腳朝天而不是面向地面。另外，兩人近距離接觸，警員應該全副精神專注制服被告，不可能觀察到被告如何180度轉身。

此外，鄧官從相片觀察警員受傷的面部相片，見有兩三粒紅點組成的傷勢，並非如其聲稱的紅腫，極有可能是被細小堅硬物件壓到，惟當時被告手上並無戒指等物件，因此控方案情充滿疑點。

警員曾自認因學歷低故口供寫得差

控方以被告行為自招嫌疑為由，反對訟費申請。辯方反指當時警員說話召喚被告「過來」是挑釁在先，被告才作對答式的回應。

鄧官裁決指，案發時的渣甸坊並非示威區域，警察在面向崇光方向佈防。當時被告身上有外科口罩、面具及游泳鏡，腳穿拖鞋，法庭難以想像參與示威的人會以此裝束進入現場。唯一可疑的是面具，但單憑該物件也難以推斷被告有任何「搞事」行為，因此被告沒有自招嫌疑，辯方可獲訟費。

案件審訊時，警員對多處細節表示沒印象或不記得，又與書面口供有出入。有警員承認表達不佳， 又表示近10年當差生涯中經常撰寫口供，惟「因為我學歷低，所以寫得差」。

【案件編號：ESCC1834/20】

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