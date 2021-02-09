監守自盜抑或政治審查？在太古誠品生活開業的「黃店」BJY藝術烘焙師，日前關店後，3件分別寫上「淋病月娥」、「仆街死」及印有警察開槍圖案的甜批，被誠品職員擅自取走半個鐘，再放回原位。誠品向店主承認事件，但沒交代取走目的，僅稱會向相關職員作懲處。

店主形容事件十分荒謬，「究竟係因為我哋嘅意見、香港人嘅意見，定係只要唔符合誠品嘅利益，就唔可以存在喺佢舖頭呢？」

獲鄰店店主通知 有誠品職員曾取走該三件甜批

BJY藝術烘焙師在社交平台公開事件。店主Jay接受《蘋果》查詢時表示，本月7日下午約6時關門後，當時賣剩3件朱古力果仁書法甜批，分別寫上「淋病月娥」、「仆街死」及印有警察開槍圖案，每件售價78元，存放於售賣甜批的玻璃雪櫃，沒有上鎖。惟翌日朝收到鄰店店主通知，有誠品職員取走該3件甜批，約半小時後放回原位。

誠品職員承認擅取甜批 付款了事

Jay隨即趕返店舖了解事件，有誠品職員承認曾取走涉事3件甜批，但沒有解釋擅取原因，僅付費了事。其後Jay再向誠品跟進事件，對方亦沒有正面回應，只表示已懲處相關職員，不會有下次。

Jay指，雪櫃除存放涉事三件甜批外，亦有其餘糕點，但沒被取走。她批評事件荒謬，質疑當中是否涉及政治原因。

店主：誠品至今未作具體交代

「究竟係因為我哋嘅意見、香港人嘅意見，定係只要唔符合誠品嘅利益，就唔可以存在喺佢舖頭呢？」Jay表示，去年11月獲譤進駐誠品生活太古店，月租約2.4萬元。她指，其店售賣的甜批及糕點都印有社運圖案或「香港人加油」等字句，一直都相安無事，而涉事3件甜批的字句和圖案則首次用上，「從來冇賣過」。

她批評，涉事3件甜批被擅自取走，誠品從沒主動通知店方，「以為擺番落去就扮冇事」，幸得鄰店知會才揭發事件。她又指，甜批被取走半小時再放回原位，過程中可能受環境污染，甚至不知會否被落毒，亦質疑誠品是否有權可擅取租戶的私人財產，但至今誠品亦沒有作出具體交代。

對誠品已失去信心

Jay強調，無論政治立場如何，都有權發聲，「如果唔係，你（誠品）當初就唔好向我招租」，認為事件不合理。她坦言，對誠品已失去信心，由於租約到下月底，若提前離場需支付毀約費約10萬元及被沒收保證金2.2萬元，現時仍與誠品商議中。本報就事件向誠品查詢，正待回覆。

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