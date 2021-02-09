強勁偏東氣流持續吹拂本港，維港青洲自昨晚（9日）9時許起，持續風力加強至烈風程度並一直維持，相當於8號風球威力，曾高達時速81公里；陣風更飆至時速107公里的暴風程度。中環、赤柱、長洲和機場亦持續吹強風，其中赤柱曾達烈風程度，機場亦逼近此水平。同時，一道雨帶凌晨後由廣東西部東移，天文台預料它今早影響珠江口；本港今日年廿九將間中有雨，早上雨勢有時頗大，局部地區有狂風雷暴。

地下天文台長：像打風

民間氣象組織、地下天文台台長方志剛形容，今次季候風「像打風」，維港普遍吹強風，陣風更接近颶風程度（時速逾117公里）。至於今早的大雨，他直言「應該逃不了，各位出門前要做好準備」，全日雨量有機會打破歷來2月單日最高紀錄、在2010年所創下的94.1毫米。

從天氣雷達可見，與高空擾動相關的一道雨帶，昨日由中國西南部移至廣東西部，凌晨後持續東移逼近本港。天文台預料它今早會影響珠江口一帶；本港今日會多雲，間中有雨，早上雨勢有時頗大，局部地區有狂風雷暴，晚上雨勢減弱。而天文台凌晨1時發出的機場天氣預報亦指，機場一帶在早上6至10時將開始間中有雷暴、微雨或驟雨；早上10時至下午1時間中有雨，雨勢較早上10時前更大。

至於風勢方面，本港前日下午起受強風程度的偏東氣流影響。天文台前日下午發出強烈季候風信號，持續至今，預料本港普遍地區的持續風力，今日達到清勁至強風程度，陣風間中達烈風程度；離岸海域及高地的持續風力，亦間中達烈風程度。天文台提醒市民，提防海面大浪。

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