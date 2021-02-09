行山郊遊成為抗疫一年的最熱門運動，尤其假日郊野都逼滿「放風」人潮，紓緩抗疫疲勞。但骨科醫生指出，行山受傷個案有上升趨勢，例如拗柴、膝部受傷等，不少屬過往不做運動的人，呼籲市民農曆新年行山，宜預早規劃路線、事前要充足熱身，做足準備就可以輕鬆行山，在牛年行個大運。

骨科專科醫生陳偉霖表示，過去數月多了市民行山，致受傷個案也增加，幾乎每星期都接獲相關求診個案，主要以下肢受傷為主，尤其中年女性或過往少做運動的人。拗柴是較為常見的受傷，通常為足踝外側韌帶拉傷，例如行走凹凸不平或多砂石的山路，容易「䟕錯腳」，或落山心急以致出事，特別是平日訓練不足、足踝肌肉或韌帶欠缺穩定性的人較高危。如情況輕微，足夠休息配合短暫的固定作為治療，可逐漸康復；若情況嚴重如韌帶撕裂，便可能要進行修補手術。

熱愛跑山人士亦要注意安全，因為經常行走凹凸不平的山路、上落山坡的坡度大，或行山、跑山期間的膝蓋轉向比較多，都易令膝部勞損，增加受傷風險。例如會因扭傷膝部韌帶或半月板撕裂等問題，引致痛症及影響日常走路而求醫。陳稱，曾有30多歲熱愛跑山的男士，因右邊髖部疼痛求醫。病人每次跑山可跑足50至100公里，有時候每星期跑2次，運動量很大。磁力共振檢查發現髖關節的盂唇組織出現撕裂，此組織主要用作固定髖關節，估計髖關節可能曾瞬間承受過大的重力，例如從高處跳下單腳落地，或髖關節活動幅度過大，例如跌倒時雙腳張開過大引起。病人的髖關節更出現了疲勞性骨折，推斷與長期兼慢性勞損、缺乏休息有關。病人要接受手術修補相關孟唇組織才康復，痊癒後能夠恢復正常運動量。

陳建議市民農曆年假期行山要量力而為，行山前宜做足準備，不要即興及在沒有計劃下出行，須規劃好行山路線，包括行走時間、路程及適合自己或家人的路徑。舉例一般人行山，每小時大約行走3至4公里，若上斜幅度較大，大概每500呎上升，便要額外預多30至45分鐘的時間。行山新手或一家大細行山，可揀難度較低的路徑。如過往行山容易攰、抽筋，平日要多做關於下肢肌肉的鍛煉，或提升體能的訓練。如行山當日天氣寒冷，肌肉會相對「冇咁易進入狀態」，建議要做足熱身動作，幫助身體變暖，減少行山受傷。在行山初期階段，循序漸進，避免行得太快。

註冊物理治療師馬滙樑指出，對行山人士來說，適當鍛煉肌肉，配合足夠伸展及平衡力訓練很重要，尤其上落斜坡時，需要大腿前的肌肉有足夠力量及耐力，否則便會出現容易痠軟或腳震的情況，增加膝痛、跌倒受傷等風險。當小腿的肌肉力量不足，則容易令人拗柴受傷。建議喜歡行山的人平日多做有關訓練，有助提升運動表現及減少受傷，其中伸展動作如伸展大腿或小腿，更可以於日常家居進行，特別適合工作要經常久坐或長時間站立人士。

馬稱，容易拗柴人士行山時要揀選適合的鞋履，避免穿平底鞋或布鞋行山，建議要穿承托較好的鞋子例如行山鞋、跑鞋等，特別要留意鞋子後方的包跟位置，是否有足夠承托。此外，若要與長者行山，尤其有肥胖、退化性膝關節炎等問題人士，避免揀選太多斜坡或梯級的路線，盡量揀平路為主。若山路太窄，不要勉強二人一齊行，宜一前一後行，減低受傷風險。「打卡」時也要留意現場環境是否安全。推介4個預防行山受傷訓練動作，分別可鍛煉及伸展肌肉、提升平衡力，適合平日或行山之前進行。其中肌肉鍛煉可每星期做2至3次，最好中間相隔2天。伸展動作適合每天進行。但下肢關節有痛楚或腫脹時，則不宜進行上述訓練。

【新年行山防受傷貼士】

●要量力而為，切忌即興、無計劃去行山

●預早規劃行山路線，包括行走時間、路程

●新手或一家大細可揀難度較低的路徑

●長者宜減少行多斜路或樓梯的路徑

●穿着合適衣履如行山鞋

●採取防曬措施

●行山前後要有充足熱身及緩和運動

●在家進行肌肉鍛煉及伸展動作

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