政府強制全體公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，本月底前需簽回聲明。期限逼近，社會福利署上月至少8人劈炮，包括4名社工，不但佔前一個年度辭職總數近20%，更較過去9個月平均辭職人數急增逾倍。據悉，有社署社工毅然「掟糧」，寧願支付逾10萬元代通知金即時走人，也拒絕向政權表忠。

記者 王家文

社署資料顯示，2019／20年度有44人辭職，平均每月3.6人，當中17人屬社工職系；今個年度由去年4月至12月則有31人辭職，包括10名社工，平均每月3.4人。然而今年1月，單月辭職人數急增至少8人，一半任職社工，不但佔去年度辭職總數近20%，更較今個年度首9個月平均每月辭職人數多出逾倍。

值得留意的是，社署資料顯示的辭職人數是「以離職生效日期計」，即已辭職但未離職則不計算在內。消息指，大埔及北區至少一名助理社會工作主任（ASWO）已遞信請辭，觀塘區也至少有兩名ASWO決定「唔撈」。社署社工屬專業職系，一般辭職需三個月通知期。據悉，去年底宣誓要求曝光後，有ASWO遞信辭職，到當局上月正式發出簽署聲明後，更毅然「掟糧」，支付逾10萬元代通知金即時走人。

公務員事務局上月15日陸續向各部門發通告，要求去年7月前受聘的所有公務員，簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，限四周內簽回，最遲於本月底。若於限期前未有簽署而沒有合理解釋，當局會根據個案情況，展開終止聘用行動。據了解，不少社署社工仍未決定是否簽署聲明。

公務員憂「承受好多法律責任 講嘢都唔自由」

華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄接受查詢時表示，去年底至今陸續有社工辭職，按暫時掌握的數據，難以判斷是否有離職潮，也不猜測辭職原因，但留意到有些特別個案，如有同事突然稱要移民而辭職，而據工會了解，確實有社工支付代通知金請辭。他認為，社署需注視同事離職原因，是否與政策失誤有關，應多作解釋，避免情況惡化下去。

社署上月單月有8人辭職，較過往9個月平均每月走3.4人，增加逾倍。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言是偏高，尤其在這敏感時段選擇離開，「從我哋員工角度就好可惜」；至於是否有離職潮，他認為要過了本月底簽署聲明期限，才可反映。

但他指出，過去1個月工會收到不少同事查詢，大部份都與辭職手續有關，而非問辭職意見，例如辭職後或3個月通知期間需否簽署聲明等，「一啲同事就問辭職後嘅權益仲有冇，提早退休又得唔得。」

他指，工會曾了解同事打算辭職的原因，部份人指「唔想煩」，部份則認為簽署聲明如「賣身契」，「將來要承受好多法律責任，講啲嘢都唔係好自由，不如去出面打工啦，唔使受咁大約束。」他認為，若出現大量公務員辭職，政府應檢討政策及解釋清楚。

張超雄：社工憂下一代成長、人身安全和自由會否受威脅

社署社工職系薪酬一向較非政府組織同等職級為高，兼有長俸及其他福利等，辭職成本不輕。但前立法會議員張超雄也聽聞，有社署社工因要簽署聲明而考慮辭職，「未必係好普遍，但的確有聽到呢種聲音。」

他指，社署社工都是香港人，也會擔心下一代的成長、人身安全和自由會否受威脅，而社工的核心價值是公義、維護弱勢社群基本人權等，但在《國安法》下就算以言都可入罪，「大家都擔心個宣誓影響有幾深遠」。他認為，社署社工有否離職趨勢仍待觀察，但無疑是警惕，尤其英國及加拿大相繼開放移民政策，料對公務員有一定衝擊。

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