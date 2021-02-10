關於「安心出行」，坊間已有很多文章論及有關私隱及App的權限。筆者的立場如下：

■ 權限隨時可以改，改了你也不知。

■ App有否隱藏的能力去讀取或upload資料無從得知。

■ 最好保護自己也是最原始的做法是「斬腳趾避沙蟲」，即安裝 non-trusted Apps 於第二部手機 （沒有任何私隱 eg social media, photos, contacts)。

筆者希望從實際操作稍作探討三點：

・App無需用戶登記。

・App的tracking由用戶手作scan in及scan out。

・若遇上有與患者同場出現，App會提出警示。

問題：警示有否約束力？CHP會否跟進受警示的個案、但若沒有用戶登記資料，便無從追蹤。

可能一：沒有约束力，無人跟進。

=> App純粹資訊性（同場配對），用戶可完全ignore。

可能二：有幕後監察，有約束的能力，實施與否由CHP決定。

=> App的tracking (手作，或啟動了GPS tracking)資料會上存中央資料庫。App沒有問取登記，但可能直接讀取手機IMEI及號碼，已足夠確認用戶。

=>中央收集了所有用戶的tracking，便可以大數據作不同的「配對」運算。例如 用戶A有否和確診者同場，或用戶A有否和團體B的成員同場等。

可能三：作為未來與「健康碼」連在一起的基礎。

=>以可能二的基礎，再加上一些新的data input（eg：檢測日子及結果，或隱式政府判定的個人危機指數），便可「計算」健康碼的紅黃綠。

=> 健康碼可「管制」個人出行的地方。

=> 背後運作的可能二及新data input有機會運算「不透明」，以致可人為更改去增加或減少警示，影響 健康碼 的紅黃綠。

結論1。若為了減低自身感染風險，仍是跟從proven的做法 （mask, social distancing, cleanliness) 及早日求醫。

結論2。若為了避免大數據追蹤，還是將non-trusted Apps裝在第二部手機、及警覺地甚麼時候帶在身上，或留在家中。

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