牛年來了，牛氣沖天的這一年，香港人會不會以牛為本？起碼在過去多年，我們看不到，本地牛兒得到應有的祝福。牠們有些漂泊於露營帳幕之間，吃人類留下來的垃圾，瘦骨嶙峋卻鼓起垃圾肚；又有些被絕育後，送往寸草不生的天涯海角，慘遭隔離於原生族群。根據漁護署統計，本港黃牛數量過去在五年間減少12%。是誰趕走了牠們？牛不能說話，記者就在義工陪同下探訪牠們，從中了解這群自生自滅無家者的生活。

記者：梁嘉麗

攝影：夏家朗

瘦骨嶙峋 餓極闖營篷

有些義工拉着手推車，有些挽着紅白藍膠袋，水從袋邊一直滴到石級上。雖然是冬天，但中午的塔門，烈日當空，他們汗流浹背，帶着早上割好的新鮮草，坐船來到塔門，先把草用水淋濕，然後抬至山上的大草地去。

塔門的草地上，人滿為患，很多露營帳篷，營友都把食物隨意擺放，引來牛兒來此覓食。牠們甚至因為嗅到食物的氣味闖進帳篷，營友嚇得尖叫四散，牛嚼着膠袋，反芻着，巨大的肚子裝滿了垃圾。

義工Catson去年4月開始留意塔門牛的情況，「狀況好差，牛牛嘅肚好大好脹，四肢好幼，屁股後嘅骨凸晒出嚟，好瘦」。她記得，第一次見到牠們，正在草地上休息，嚴格來說，是「沙地」，塔門這片綠油油的草地，早已因為被過份使用而變成寸草不生，島上的牛，走遍各處覓草，但最終還是回到這片沙地，被人類的食物吸引着。

那次，她在牛牛面前放下了一大紮鮮草，牛牛竟然沒有理會，只吃了兩口，她不覺得驚訝，因為牛牛經常到營幕找食物，「認知唔到係食物，對啲草完全無反應，食兩啖就走去啲營搵嘢食，覺得膠袋、人類嘅食物先算係食物」。她們在牛的嘴中，搶出過幾十個膠袋包裝食物、濕紙巾。自此，她便每周兩次送草，希望牛牛能戒掉食垃圾的習慣。

一些較為核心的義工，每周都會幫忙，Catson卻必定出席，割草、搬草上山都是體力勞動的工作，但義工九成都是女子，弄濕鮮草是希望牛能吸收多一點水份，沾濕了草更重了。十個月來，風雨不改的送草，牛牛漸漸少了問人拿食物。

放下草，不足十分鐘，十數隻牛已來到吃草，她和義工們點算着，討論哪隻不見了，然後她拿着一大紮草，在平原上嗚嗚的叫，有時會走近樹林叫，不一會兒，兩隻牛緩緩地從樹林走出來，姍姍來遲，「草地已冇晒草，所以有時佢哋會行到好遠」。牛牛們都已認出她的聲音，聽見她「叫牛」，便會自動走出來吃草。

被迫流浪 冀保育草地

偌大的平原，佈滿營幕，還有來此郊遊的遊人，他們跟牛拍照，有些甚至伸手摸牛，Catson和義工會嘗試提點，「唔可以摸，我哋都唔會摸，佢哋應該同人保持距離，佢哋唔係寵物，如果有事，我哋都照顧唔到佢」。政府視牠們為「流浪牛」，她不認同，認為牛牛是「被迫流浪」，「本來係有屋企嘅，唔耕田放走啲牛，佢哋係社區動物」。

對於很多人來說，塔門是假日消遣的地方，但對於這群牛來說，這兒是牠們的家，「我哋只係呢片草地嘅過客」。除了放草，她們最繁忙的工作，就是提醒露營人士收好帶來的食物，偶爾甚至遇到露營客大放厥詞，「有人會話『啲牛過嚟我會打走佢』，亦會有人唔肯收食物，覺得係我哋多事」。

她建議，露營人士盡量把食物收好，把未吃的食物留在背包內，不要放在戶外，若牛牛好奇或嗅到食物味道，只要把食物留在營內拉好營幕，牛牛沒法進內，就會離開，「佢哋只係好奇，有人入咗自己屋企，咪去睇吓，食唔到自然就會走」。

但送草，始終是治標不治本，她認為最重要的，還是保育這片草地，「泥土流失好犀利，又過度使用，冇人理，草地冇咗，嚴重影響島上生態，除咗牛仲有其他動物」。

分隔牛母子 發育不良長不大

Cat和Bobo說自己是港女，怕熱怕曬，周末最愛逛商場嘆冷氣，從來沒想過會做牛義工。的士從萬宜水庫西壩一直往下駛去，從遠處便見到創興水上活動中心的草地上坐着十多隻牛，牠們看見幾輛的士駛近，立即站起來，向着的士跑過去。的士停了，Cat和其他義工立即從車上拿出鮮草和乾草，她們以九秒九的時間把草撒在地上，牛牛跑過來只需半分鐘時間，卻足以令人震撼，有一種萬馬奔騰的感覺。

因為，牠們真的餓了。

她們第一次帶草到創興，是三年前，那次二人加上一位非資深的牛義工，三人帶了兩包草，但跑過來的，卻是上百隻牛，「兩包草點夠咁多牛食，佢哋包圍咗架的士，我哋連車門都開唔到。」Cat說。踏出的士一刻，眼前境況讓她們嚇了一跳，整片土地只有稀疏草頭，儼如一個沙漠，有些牛甚至失去了母親，其他牛不理會牠，沒有奶喝，顯得皮黃骨瘦。

其他牛的狀況亦非常不堪，「好多都好瘦，得個大肚，嗅到草味就走晒過嚟，好飢餓」。然後，她們便決定開設「牛牛義工聯盟」專頁，集合有心做義工的朋友，一起照顧創興及東壩的牛。

「一個人點做？成百隻牛，要割幾多草先夠？」開始時正值炎夏，烈日當空下割草，「中暑啊，又冇帶夠水，完全冇體力繼續」。Cat覺得這不是長遠之策，必須令更多人關注牛牛的生存情況，所以成立專頁，希望透過「人傳人」方式，教懂一個人，然後他再教其他人，任何人只要有時間便可自由組團入創興放草，她笑說，照顧牛牛竟如傳銷般運作。

早上8時，她們會先到元朗割草，然後送草入西貢，Bobo認識一些退休人士，會定時送草。幾年後的今天，創興牛的情況改善了不少，有些原本瘦骨嶙峋的牛，現已回復正常體重，但一些因為過早離開牛媽媽而發育不良的，卻永遠也沒法長大至其他同齡牛牛的大小。

被西貢人嘲諷攞光環

這件事，總是讓她們耿耿於懷。被漁護署捕捉絕育的牛隻，被遷移至此，跟原生的族群分開，有些更是母子分離，「牛係群體動物，一個家庭有感請，夾硬將佢哋分開，會生活唔到，點解唔可以原區放回？」Cat說。此處的牛來自五湖四海，很難融合成為一個族群，新來的又被排擠。

離開創與，在東壩沿路放下一些草，讓途經的牛牛充飢，義工一邊說着之前幫忙救牛的經歷，那隻因免疫力下降而患了皮膚病的牛牛，跑上山迷路了，義工發現牠並帶牠回到族群。一直走，卻又看見另一隻牛的角向自己的臉生長，已插到臉了，Cat立即拍下片段，在社交媒體發佈，呼籲一人一信給漁護署要求跟進，不出48小時已收到署方回應。

她們不住在西貢照顧西貢牛，卻惹來冷嘲熱諷和批評，說她們高調接受採訪是「博出位」、「攞光環」，「鬧我哋唔係西貢人，唔係定期入來就唔應該做，話係西貢人嘅事」。有人認為不應高調幫牛，Cat則覺得若不公開牛牛情況，永遠只是小圈子，「一定要大眾有認知，先幫到件事，單靠個人力量係冇可能做到嘅」。

「儍人」義載 黃的台長：值得嘅

沒有「黃的台」台長的士高義載，送草到創興水上活動中心和東壩的交通費支出，絕對是龐大的。每次由割草至送草，都要大約三、四小時，去年收到Cat的電召，知道她們是牛義工，便決定義載，「佢哋做嘅事好有意義，之前完全唔知呢度啲牛係咁嘅情況，將啲牛放喺冇嘢食嘅地方」。

每次出車都要幾部的士，他花了不少時間說服其他司機幫忙，後來越多司機願意加入，「其實付出好少啫，只係等佢哋放草，做少兩個鐘生意，又唔係日日做，值得嘅」。他說「黃的台」專門尋找「儍人」一起做「儍事」，義載可以盡情發揮熱情和呼吸新鮮的空氣。

就着創興水上活動中心及東壩於冬季不夠草的情況，漁護署回覆指，西貢郊野公園擁有足夠天然資源維持牛群生活，公園內一直有流浪牛棲息，而牠們亦懂得隨着時間、季節及天氣的轉變，自由地到公園各處覓食。由於此屬正常現象，漁護署並未干預。

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