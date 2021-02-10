醫院管理局去年下半年引入由公帑資助本地研發的「NASK納米纖維智能殺菌口罩」，替代供應緊張的N95口罩，但《蘋果》去年底已接獲醫護投訴，擔心NASK的功效不如N95穩陣，且常有移位、膠帶扣鬆脫等問題，難以應付高風險醫療程序。最近再有醫護踢爆，NASK的用料疑有改變，質素更差；醫管局覆稱，已回收涉事批次口罩，並要求生產商日後每個批次都要交樣版予該局檢查。

據《蘋果》去年接獲醫護提供資料，醫管局早在第三波武肺疫情時，逐步以NASK口罩替代N95。NASK是盈宗製藥轄下品牌，2013年開始研發該款納米纖維口罩，曾獲創新及科技支援計劃批出資助，據報金額約146萬元。翻查醫管局去年招標結果，盈宗製藥2020年3月及9月分別投得兩份合共逾1.6億元的有限度招標合約，向醫管局提供NASK口罩，惟沒有定下確實數量和合約限期。

去年底開始，《蘋果》陸續收到醫護投訴，表示NASK口罩常有移位、膠帶扣鬆脫等問題，長時間佩戴會感頭痛不適之餘，也擔心沒有N95般穩陣。近日有人在「HA Secrets」再踢爆，一些NASK口罩的膠帶扣數量「4扣變2扣」，甚至「2扣變戴唔到」，向感染控制組查詢方知「質料改咗，係知道有問題，完全無通知同事，等我哋自己發現有問題先話可以再做fit test」。發帖者質疑，戴NASK猶如戴普通口罩，難以應付高風險醫療程序，「即係推我哋去死」。

醫管局：品質監控不足

醫管局覆稱，近日發現NASK口罩有掛耳繩斷裂或覆蓋下頷位置破損等「品質問題」，已即時停用及交回有關批次口罩給供應商詳細檢驗；據供應商資料，初步認為事件與品質監控程序不足有關。該局稱，已要求供應商日後生產的每個批次，均要向醫管局提交樣本檢查，確保符合質量要求。

《蘋果》亦已向盈宗製藥查詢，正待回覆。

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