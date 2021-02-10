綽號「美國隊長2.0」的男子馬俊文多次因示威時叫口號被捕，早前更被警方以港區國安法罪名起訴，指控他高呼「香港獨立」及「全民勇武」等口號，呼籲市民在特定日子聚集，有關行為煽動他人分裂國家。他早前申請保釋被拒，案件今於西九龍法院再訊。國安法指定法官蘇惠德將案件轉介至區域法院審理，押後至3月2日答辯，其間被告繼續還柙。

被告馬俊文（30歲）步入羈留室前大叫：「人民力量要繼承快必嘅意志⋯⋯香港人唔好驚。」他又高呼：「光復香港，時代抗疫。」被告由上月當選大律師公會主席的資深大律師夏博義代表，沒有申請保釋。

控罪指被告於去年8月15日至11月22日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力威脅，將香港特區從中華人民共和國分離出去、或非法改變香港特區的法律地位。

馬於首次提堂時申請保釋，遭蘇官拒絕。及後他再向高等法院申請保釋，同樣被法官李運騰拒絕。

【案件編號：WKCC4076/20】

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