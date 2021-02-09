作為控疫主要部門的衞生署事事慢半拍，近日疫情大幅放緩，才增聘人手處理各類流行病學追查等工作。但本報發現，其中7個合約期6個月至1年的調查員以至指揮官等職位，均只聘請退休警務人員，涵蓋職級下至警員上至高級警司，最高月薪達13.5萬元兼享15%約滿酬金。衞生署未有回覆各職位請人數目，但假設各職位只請一人，涉及薪酬開支已達4,275,880元。

區議員質疑政府旨在逐步擴大警隊的公權力及影響力，若他日更多職位專請警察，抗疫就難有人權、自由可言。

7個短期合約職位均只聘請退休警務人員

綜合警隊招聘網頁及消息人士提供資料，衞生署近日連開7個短期合約職位，招攬退休2年至5年的警務人員。其中2個職位隸屬衞生署的醫療券組，一個是助理調查主任，警署警長級或以上退休警員、過去10年曾有前線刑事偵查或執法經驗可以申請，每周工作44小時，毋須輪更，亦沒要求要外出工作。

另一個是調查主任，供退休督察或上職級申請，經驗要求大致相若。兩個職位相信是處理醫療券投訴及突擊行動。

其餘5個職位，共通點是沒指明隸屬衞生署甚麼部門，而且需要輪更、在惡劣天氣下外勤，工時則同樣每周44小時，預料要應付指定衞生事務，例如武漢肺炎的緊急行動。

最高職級的是指揮官（Commander），只供退休的高級警司或以上警員申請，月薪達13.5萬元，兼有15%約滿酬金。據了解，該職位性質與啟德的武肺密切接觸者指揮中心的主管大致一樣，以管理下屬為主；最低級的是調查員助理，退休警員或以上職級就可應徵，月薪3.6萬元。

衞生署：現已聘請160名全職退休警協助防疫

《蘋果》曾向衞生署查詢每個職位會聘用多少人、招聘理由及依據。衞生署僅覆稱，為處理疫情及保障公共衞生，一直透過不同途徑增聘人手，包括聘用四大紀律部隊在內的退休公務員。

署方沒有透露7個職位各請多少人，但表示截至今年2月9日，已聘請160名全職退休警，負責協助執行防疫抗疫，及有關《吸煙（公眾衞生）條例》和《2018年應課稅品（修訂）條例》的工作。

余德寶：合約職位為退休警「度身訂做」

過去一年，衞生署多次招攬現職或退休紀律部隊人員，參與口岸登記、撤離行動、突襲封區等工作，當中又以警員為主，今次可謂疫情以來首度為退休警「度身訂做」合約職位。

油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶指出，遠至去年2月康美樓撤離行動時，警員穿「伊波拉」保護衣在疫廈大外圍駐守；到近日「封區」時拉封鎖線都「跑過龍」，表現一直貽笑大方，「拉條封鎖線都未掂，點做流行病學追蹤？」難以說服公眾，警員有能力退休後擔當衞生署職務。

稱大規模招聘意在為警隊充權

余德寶續稱，若上述職位不需醫學知識，難以認同署方只招募退休警的決定。他認為這次大規模招聘，意在為警隊充權、擴大其公權力，「畀人感覺有咩衞生法例或者行動，都係要靠警隊，由佢哋主導，咁即係借抗疫為名，實則係一步步將警權帶入其他部門」。

他擔心，這些職位合約期滿後會被「永續」，並被警察壟斷，長此下去，抗疫難有人權、自由可言。

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