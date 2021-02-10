市民去年3月在大埔集結，抗議政府將區內診所定為武漢肺炎指定診所。其間工程項目經理被指在馬路上指揮示威者用雜物堵路，被控公眾地方造成阻礙罪，案件早前審結。裁判官黃國輝今裁定被告罪成，指警員稱看到被告曾舉手「疑似指揮」他人堵路，雖然現場影片不清楚，但見到被告左手曾經略為提高後再垂下，明顯有所動作。黃官將案件押後本月24日判刑，其間被告須還柙。

被告陳思明（38歲）被控於去年3月8日在大埔安祥路使用木卡板及膠籃等雜物堵路。

案件今日裁決。對於辯方質疑案發時警車旁停泊了一輛車，或會阻擋坐在司機位的警長陳瀚業視線；黃官表示不同意，指根據片段顯示的警車停泊位置，相信陳從司機位的窗戶向外望，可以看見被告。

辯方又質疑，陳庭上供稱當時大批黑衣人走向安祥路方向，其間被告似乎站在行人路的石壆上，但其書面供詞漏寫此點。惟黃官認為，就當時情況而言，被告的手部動作比較重要，而他是否「企高咗」反而較為次要，故陳漏寫此點亦可理解，不影響其證供可信性。黃官表示，兩名警員證人的證供均清晰直接，誠實可靠，法庭會接納。

黃官又指出，案發時被告先站在行人路上，先後指向人群及馬路，然後一對男女隨即將卡板放在馬路中心，當女子豎起卡板時，被告又一度指著她。被告遭警長截停前，片段清楚顯示他偕同一名將雜物放在路面的男子，一起走到放置卡板的位置，故裁定他面對的公眾地方造成阻礙罪成。

控方透露，被告於2002年有一項刑事案底，性質與本案不相同。辯方求情指，被告現時與妻子及5歲兒子同住，其母親患有抑鬱症，胞弟則患有精神病，每周會探望兩人至少三次，反映他為人顧家及孝順。

辯方續指，過去一年間，被告因本案受到情緒困擾，現已明白不應因一時衝動而犯案，承諾不會再犯。辯方又呈交多封求情信，分別由被告本人、其妻子及上司撰寫，指被告已知錯及吸取教訓。辯方表示，根據上訴庭的案例，明白判監是無可避免，但希望法庭盡量輕判。

黃官表示，雖然被告有案底，但至今已相隔廿年，決定先為他索取背景報告，並將他還押至本月24日判刑。

【案件編號：FLCC1666/20】

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