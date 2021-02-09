【武肺第四波】

【本報訊】政府上周五突然宣佈豁免科興疫苗在醫學期刊發表第三期臨床數據，特首林鄭月娥昨日才公開交代，聲稱基於市民「最想見到盡快有針打」，政府才作出今次特殊處理，疫苗不一定具備包括醫學期刊刊登數據等三方面資料，方可獲批在港緊急便用，不能僵化處理。她更呼籲市民看待疫苗不要像小部份人滲入政治成分，影響接種意願。

近月多個機構民調均顯示，港人對接種武肺疫苗很有保留，其中港大及中大醫學院分別調查發現，只有46%及37%受訪者願意接種疫苗，連建制組織一國兩制研究中心調查亦顯示，只有24%受訪者表明會在一年內接種疫苗。

被指活在另一世界的林鄭月娥對市民接種疫苗有另一見解，記者昨日提問，政府豁免科興疫苗在醫學期刊發表第三期臨床數據，是否降低相關標準？她回應時卻偽造民意說：「市民最想見到嘅係盡快有針打。」因此當局需要盡快認可疫苗合法在港使用，故今次作出特殊處理。

「不一定齊資料才獲認可」

她指出，藥廠需要提供足夠的一到三期臨床數據、在其他監管機構被認可的情況，以及刊登醫學期刊等三方面資料，但規例可豁免「是但一種」，只要有足夠理據作緊急使用，或另一種因素證據很強，不一定有齊所有資料才獲認可，政府不會僵化處理，而最終需由專家委員會認定及推薦，方可獲准在港應用。

林鄭拒談是誰決定科興可獲豁免，以及相關豁免是否適用於其他疫苗等問題，僅呼籲市民以客觀科學看待疫苗，「千祈唔好好似小部份人咁，又滲入咗一啲政治嘅成分，影響咗市民去接種嘅誘因」。

據悉，疫苗顧問科學委員會今日開會，預料會討論科興疫苗。有指除非科興提交齊全數據，否則委員會難於一次會議便同意使用科興疫苗，而且世衞至今仍未批准緊急使用科興。消息指，上次專家委員會只需一次會議，便同意推薦復星BioNtech在港緊急使用，原因是世衞已批准緊急使用該疫苗，委員會亦獲德國BioNtech提交逾千頁數據。

尹兆堅斥令市民更冇信心

呼吸系統專科醫生梁子超認為，最重要是否有足夠客觀科學數據供專家委員會審批，「刊登國際期刊用意都係畀同行專家審視，數據本身係咪客觀數據，同埋專家委員會係咪可以獲得呢啲數據審視」，若專家委員會決定開綠燈，准許使用科興疫苗，他認為當局應公開科興相關數據，以釋公眾疑慮。

針對林鄭月娥呼籲市民不要像小部份人滲入政治成份看待疫苗，立法會前議員尹兆堅批評林鄭惡人先告狀，「滲入政治嗰個係佢先至真，佢加入政治元素，令可能未達標嘅國產疫苗突然變成達標，係搵石頭打自己腳，令原本冇信心嘅市民更冇信心」。林鄭此番言論更添政治化，令人聯想優待國產科興疫苗，「反而累咗科興，令更少人揀科興」。