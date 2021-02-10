深水埗區議員劉家衡去年5月擺街站反對港區國安法，其間一名持不同政見男子疑到場用煙蒂燙傷劉的男秘書，又涉出手抓傷區議員李文浩的女秘書。滋事男原本被控在公眾地方打鬥罪，及後遭改控普通襲擊罪，案件今於西九龍法院開審。女秘書供稱，當時見被告不斷拉扯男秘書的衣領，遂上前分隔二人，其間遭被告打頭及抓傷。辯方聲稱，實情是街站職員先對被告出言不遜，又以膠板打他頭部，被告才會拉扯男秘書。

被告眼鏡批發商人尹載道（49 歲）被控一項普通襲擊罪，指他於去年5月29日在深水埗元州街162號外襲擊余凱琳。尹早前與劉家衡區議員男秘書李譯喬（31 歲）被控在公眾地方打鬥罪，但控方其後對李撤控，李更取得訟費。案件今由暫委裁判官陳姵妏審理。

余凱琳今供稱，案發時她看見被告不斷扯李譯喬的衣領，遂嘗試阻隔二人。三人糾纏期間，被告打到她的頭部並抓傷她，又用腳部繞住她的腿。她事後腳部有瘀傷，手部有抓痕。余又供稱，當時有街坊及其上司區議員李文浩在場，其後有街坊報警，最終警方接報到場。余數日後往醫院驗傷。

庭上播放現場片段，顯示涉案三人正在糾纏，其間被告伸腿繞著余的腳。有警員嘗試調停，被告其後向警員表示：「打人呀！」

指事主強行插在糾纏中的兩人中間

辯方盤問指出，余的驗傷報告顯示，她根本沒有任何皮外傷。余表示大概於案發後5至7日才求醫，又指頸部沒有傷痕但感到痛楚。辯方指出，余看見李及被告有衝突，仍然站在二人中間，必定知道將會被人打到，余同意。

辯方續指，案發路段並不寬闊，被告看見多人於街上擺街站造成阻礙，遂指摘擺街站的人「阻住晒」。街站職員見狀，出言侮辱被告；待他過馬路時，職員又諷刺他謂「紅燈都照過」。余不同意辯方說法。

辯方續指，當時有職員用膠板拍打被告的頭，被告轉身看見李，遂拉著李高呼「打人呀」。余表示不知道上述情況。

辯方又指，被告右手拉著李的衣領，左手持電話；余強行插入二人中間，糾纏期間與被告有身體接觸，兩人的接觸純屬意外，最終亦是被告報警。余不同意。

【案件編號：WKCC3420/20】

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