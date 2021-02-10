網台主持人「傑斯」因發表批評特首林鄭月娥、中共等言論，而被指違反《刑事罪行條例》中，4項「作出具煽動意圖的作為」罪。類似的罪名，過去亦曾套用到人民力量譚得志「快必」身上，人民力量陳志全「慢必」認為，今次傑斯案比快必案更惡劣，尤其不准保釋的因由，他憂慮政權下一個目標，就是連批評政權的文章也不能接受。

警引《刑事罪行條例》第10條 被批過時

傑斯因在網上說過「希望香港行政長官死全家族」，以「極權」、「獨裁」等形容五星紅旗，而被指意圖引起憎恨或蔑視港府等。而譚得志就於去年，因被指涉嫌違反《刑事罪行條例》中的「發表煽動文字」罪而被警方拘捕 ，還柙至今。

警方用以拘捕傑斯和快必的法例都是《刑事罪行條例》第10條，有關法例早被批評過時、可以言入罪。陳志全認為，今次傑斯案更為惡劣之處，在於快必是在街站發表被指控的言論，但傑斯只是網上發言有關言論。

質疑不能保釋已成新常態

另一方面，快必之所以不獲准保釋，尚且是因為快必同時有10多項控罪在身，但傑斯已答應多項保釋條件，而且自去年被指控洗黑錢等後，已再無主持網台節目，質疑不能保釋已成新常態。

再者，陳志全質疑控罪當中有關「引起憎恨」的問題，他說「人哋憎恨你係因為你做咗衰嘢」，不是某人說過的一些話。他憂慮政權針對言論進行打壓後，下一步就是針對文章，迫令全民噤聲，「你係佢（政權）嘅打擊對象，就算毒啞咗自己佢都會搵你過去嘅言論（來打壓）」，而且政權的紅線難以預測，恐怕日後連驚蟄「打小人」都變禁忌。

堅持於YouTube頻道論政

未有延任議員身份的陳志全，離開議會後在YouTube開設論政頻道。他表示自己仍會堅持在頻道評論政事，強調自己只是發表評論，不會涉及誹謗、辱罵等，但亦不能判斷自己會否出事，「可能有一日連評論、比喻，（用）歷史、神話、諷刺都話你引起憎恨，就算最後告唔入都打擊咗你」。

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