【本報訊】封區大龍鳳每晚上演，政府曾揚言突閘至年廿九。昨日年廿八，政府連續第十晚封區，昨晚將土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈納入限制區域，不過該兩幢大廈過去14日並無確診個案，政府首次以污水樣本驗出病毒為由封鎖大廈，引起地區人士批評不合理，而連日突閘找到的確診者寥寥可數，直斥「林鄭為交數，周圍封！」

昨晚七時，政府刊憲將土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈禁足強檢，早於傍晚6時許，已有一輛警車停於旭日街落山道交界，不准車輛駛入兩座大廈對開的落山道，並驅趕附近停泊車輛離開。

封區一刻仍有不少商舖營業，現場所見地產舖、點心店仍然燈火通明。附近未有列入封區強檢的大廈，商舖則全部提早拉閘。政府於新聞稿指，該兩座大廈污水樣本檢測曾經呈現陽性，經評估樓宇狀況及可能感染風險後，為審慎起見，決定對相關區域作出限制與檢測。政府目標是今日約7時30分左右完成行動，比過去封區推遲30分鐘。

區議員斥封區為交數

昨晚10時後，下起毛毛雨，不少市拿雨傘落樓檢測，當時更翻大風，部份市民躲入帳篷。九龍城區議員李軒朗指，兩幢大廈過去14日，並無確診個案，對突閘大惑不解，直斥「林鄭為交數，周圍封！」連日封區，李軒朗指至今難理解政府封區準則，批評做法擾民，「希望年廿九後，港人可以安樂過新年」。

附近一名年長街坊對封區相當勞氣，他指自己防疫措施做得好好，狠斥封區勞民傷財，「簡直係浪費人力物力啦」，她指封區帶來不便「阻頭阻勢、無嘢好做」，反問為何不全香港封鎖21日，以求「一次過搞掂」更好。她又直指政府不封關是「白癡人先至做埋白癡嘢，淨係封啲市民有乜用，源頭又唔封」。

住在封鎖範圍的陳先生擔心封區影響早上上班，因為「呢個年頭搵食艱難」。他指現時封區已太遲，「如果一早封關，等自己入邊啲人好返，本地香港人傳染斷咗，應該好過逐區逐區封」。他又認為，即使檢測後大部份人結果呈陰性，都難保日後不會被隱形病患感染，故此不明白封區作用何在。

另一名區議員曾建超則指，即使大廈污水樣本對病毒呈陽性，亦可能來自早前確診者，政府卻全幢大廈封鎖，若最終亦沒確診者，反映強檢只為交功課，做法「不公平不合理」。

翻查資料，過去九日突閘封區的大廈都曾出現確診者，昨晚是首次僅憑污水樣本含病毒為由封鎖大廈。民建聯當區區議員李慧琼昨晚8時到封鎖區視察，當時警方無阻止。記者上前追訪，李慧琼拒絕受訪，更獲警方傳媒聯絡隊人員「特別對待」協助驅趕記者。期間，李慧琼一度行去記者採訪區，記者跟上後她又突然折返，李表示，「你哋出去啦，我可以選擇我自己嘅路」。

就港府首次以污水樣本結果封鎖兩幢大廈，呼吸系統專科醫生梁子超質疑居民數量及範圍太小，並無作用，因為病毒可於污水殘留達兩個月，若驗出污水有病毒，有關病人極可能已過傳播期。他指政府連日封區僅限於一、兩幢大廈，總居民數量僅佔全港三百分之一，「咁剩低嘅299呢？當佢哋無到？」。梁子超建議擴大強檢範圍代替封區。