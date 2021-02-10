港府密鑼緊鼓將通識科拆件重組成翻版「國教科」，主責討論的重新冠名科目委員會今舉辦簡介會向學界講解新科目詳情。委員會主席劉智鵬明言新課程着重讓學生「認識、探索」知識，沒意圖令學生掌握高階思維。有參與簡介會的老師批評劉的說法，與當局聲稱科目能培養學生「明辨慎思」的說法矛盾。

委員會主席：課程做唔到高階思維

簡介會今以線上會議形式舉行。據悉，會上除照本宣讀早前教育局隨通函發出的「優化安排」外，亦設問答環節。不少老師均關心實際教學及考核安排。重新冠名科目委員會主席劉智鵬指，新課程並非不可討論中港兩地的社會問題，但同時也應讓學生認識問題的現況，而非「專誠討論缺點」。

劉又明言新課程不會「拔苗助長」，要求學生比較或評價不同概念，「高階思維呢個課程做唔到」，指新課程會以認識、探索為主。但他聲言新課程仍希望學生做到批判性思考，指新課程中提出的「慎思明辨」，是建基於學生能掌握事實理性思考。他亦批評現時通識科太偏重要求學生吸收社會評論，偏離原有教育軌迹，「而家係意見行先、立場行先，而唔係事實行先，所以我哋想返去（讓學生掌握）ABC先。」

委員辯稱課程非「唱好」中國

委員之一、港大電機電子工程系首席講師霍偉棟亦指，課程並非只「唱好」、只看國家成就，但同時不能「捉住某一點」不放。他以武肺疫情「吹哨人」李文亮事件為例，指中國在事件後高度重視疫情，反問參加者「係咪李文亮被警告就等於政府衰呢？」他指，在正向教育下，教師在講解社會問題時，也應讓學生了解「整個過程」。

委員之一、香港道教聯合會圓玄學院第二中學副校長楊映輝會上則表示，委員會認為內地考察以外的3個主題，應順序教授，不能如現行通識科讓學校按校情而定。楊聲言這是希望學生先建構特定概念，才去理解不同知識，例如學生須先明白法治精神，才可學習資訊素養，否則會出現偏差。劉則特別提到，期望師生在了解法治精神，應着重於「遵守法律」上。

教局冇講視學次數或評級欠佳後果

早前教育局指新科目設「課程監察」。不過，教育局課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫻今於會上僅稱課程監察包括課程探訪及視學，未詳細講解巡查次數或評級欠佳後果。林續稱，教師新學年如未取得新教科書，可參考去年經送審的通識書選取合適內容；亦可在合乎《基本法》及課程框架下製作校本教材。

對於有老師詢問如學生不願到內地交流會有何後果，林未有正面回應，僅指學校應鼓勵學生參加，如學生未能完成，或有機會影響求職升學。不過，新科目已列明內地考察不在評分範圍內。

教協：令前線憂誤觸紅線

今日有參與會議的教協副會長、通識教師田方澤指，劉今天指摘前線教師教學時「意見行先、立場行先」是「憑印象」而「立場行先」批評業界，斥他侮辱現時前線教師的努力。田續稱，劉今天的說法予人感覺日後老師教學時，結論必須是「國家一片光明」。

他又指，當局聲稱科目能培養學生「明辨慎思」，但劉今天明言新課程無意培養學生高階思維，認為兩者說法矛盾。他亦補充，自己曾於會上多次提問當局會否向教師提供「官方概念」供教學之用，但未獲回應，對此感失望，認為這會令前線教師在教學時會擔心誤觸紅線。

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