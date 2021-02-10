律政司就壹傳媒創辦人黎智英的《國安法》保釋案件上訴，終審法院上裁定律政司上訴得直，撤銷保釋，黎智英須繼續還柙。首席法官張舉能簡短宣讀結果後表示，黎可以重新申請覆核總裁判官拒批保釋的決定，但不會由終院處理。港大法律學院首席講師張達明認為，判詞並非指不能保釋，又認為若被告願意接受嚴苛保釋條件，對各方均有利。

對於判詞指《國安法》保釋門檻較本港一般法例嚴格得多，並應以「不得准予保釋」為前提，張達明認為有一定理由，因從法律條文而言，的確不是完全跟從本港一般刑事案件的方法處理保釋申請。但他強調，這並不等於不能保釋，法院在考慮一籃子因素後，仍可批准保釋。

他又指，若被告申請保釋，法院不應先審視重犯機會再決定保釋條件，而是應審視可否藉施加額外保釋條件，令被告不會再犯；若被告願意接受嚴苛保釋條件，對各方均有利。

有意見認為，曾有涉及《國安法》案件人士棄保潛逃，因此法庭不應批准黎智英保釋，張達明直言是「不公道」，不認同在案件未審理前就剝奪疑犯的所有自由。

而就判詞指，人大常委會根據《基本法》條文及程序立法，再公佈《國安法》成為香港法律，因此不可以《國安法》與《基本法》或《公民權利和政治權利國際公約》不符為由提出覆核。張達明坦言，有關做法相當符合內地「法治」觀念，法院無權指出政府或官員做法違憲。他又指，如人大常委會為香港立法，本港法院已無權審視是否違反《基本法》。

湯家驊：非不准保釋證沒損害犯人權益

對於終審法院就黎智英保釋案的裁決，湯家驊認為相當技術性，既詮釋了《國安法》，亦訂出執行原則，原訟庭須按相關原則重新考慮是否批准保釋。他相信黎智英重新申請保釋時，會提出新理據，律政司亦會回應有關理據，預料屆時會再有一番爭拗。

湯認為，《國安法》案件的本質獨特，故有需要提高保釋門檻。對於《國安法》把舉證責任放在被告身上，湯指有關情況「雖然少有但並非從來沒有」，又指世界各國的相關法律都是預防形式，目的是阻止有人危害國家安全。

對於有指《國安法》與《人權法》相牴觸，湯反駁指《國際人權公約》清楚寫明，所有自由權利都會因國家安全而有所限制；國際社會對於自由及權利的定義，亦不能逾越國家安全，因此不認同自由因國家安全而被削弱。他又認為，判決並非指黎智英不能保釋，證明《國安法》沒有損害犯人權益。

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