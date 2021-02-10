D100網台主持傑斯去年網上發起眾籌，11月卻遭國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪拘捕，一度獲准保釋候查。惟國安署早前再次拘捕傑斯，指他擔任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中國政府或港府。傑斯被控四項「作出具煽動意圖的作為」罪，本周一因留院而缺席首次提堂。傑斯今午出院後，立即被帶上西九龍法院應訊，控方指警方仍需時調查，要求押後案件，並引用終審法院昨天頒下黎智英案的判詞，反對傑斯保釋。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至5月10日再訊，並拒絕傑斯保釋申請。

社民連的長毛梁國雄、黃浩銘、吳文遠及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機今均有到庭旁聽。傑斯甫步出囚室，多人從座位站起高呼其名字。聆訊期間，傑斯雙眼通紅，眼泛淚光，又向旁聽席方向舉起心形手勢。傑斯的女兒不住哭泣，聆訊結束後更步近羈留室向傑斯不斷高呼「老竇」，又將手放在心口上。

控方表示，警方仍需時調查大量涉及被告的片段、言論以及財務資料，要求押後案件。控方又引用昨日終院撤銷黎智英保釋的判詞，反對讓傑斯保釋。控方聲言，本案控以煽動意圖行為罪，涉及危害國家安全的行為，根據昨日終院的判詞，本案可運用國安法第42條，反對被告保釋。

蘇官認為被告沒有充分理由不會繼續實行危害國家安全的行為，以及有重犯及不依期歸押的風險，拒絕傑斯的保釋申請。辯方表示不會於8日內申請保釋覆核。

原名尹耀昇的傑斯（52歲）報稱任職網台主持，被控四項具有煽動意圖行為罪，違反香港法例《刑事罪行條例》。他被指於去年8月8日，連同他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

傑斯另被指於去年8月15日、9月5日及10月10日，連同其他人作煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

【案件編號：WKCC534/21】

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