二人限聚令、晚市禁堂食等社交距離措施將於年初六（17日）屆滿，自詡走在疫情前的特首林鄭月娥，昨預告在農曆新年假期後會放寬措施。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，將於年初七起（18日）有條件放寬社交距離措施，包括食肆堂食可4人一枱、容許晚市堂食營業至晚上10時、限聚令放寬至4人，以及重開多項文娛康體場所，但年初七前的疫情須平穩，亦要強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料，而且所有員工都要檢測，否則食肆會被禁晚市堂食3至14日，場所負責人亦可被罰5萬元和監禁半年。

陳肇始強調，放寬措施的條件是疫情至年初七都沒有重大變化，處所負責人要繼續遵守量度體溫、提供潔手液等措施之外，亦必須遵守多至少兩項措施。

其一是安排員工每14天檢測一次，員工須保留陰性檢測證明供查核，最早可安排於復業或恢復晚市堂食之前7天檢測，最遲不能遲於復業或恢復晚市7天。該些處所如要在年初七復業或恢復晚市，須於2月11日至15日接受檢測，其後每14天檢測一次；員工可到社區檢測中心檢測，首3個月免費。

另一項措施是負責人必須要求顧客使用「安心出行」掃描二維碼紀錄行蹤，或登記個人資料。

不守防疫措施可停業

此外，提供晚市的食肆及其他室內場所，須安裝更有利通風的裝置。陳肇始指，這些措施稍後會納入防疫措施清單，不遵守的處所會被要求停業3至14天，食肆則會暫停晚市3至14天，第599F章的罰則會繼續適用，負責人最高可罰款5萬元和監禁6個月。

陳肇始表示，食肆需要安裝「安心出行」App本已是法例要求，現時新增條件是負責人必須要求食客留下紀錄。她又認為「沒有智能電話」等的情況只屬少數，若未能使用「安心出行」，食肆負責人須要求食客填寫基本資料，「最重要係有咩事可以通知到佢」。

食客虛報資料 陳肇始：食肆負責

當記者問到何謂基本資料時，陳僅指「簡單資料可以搵得返佢，例如電話、名字等」，並笑指「冇特別唔會搵佢啦」。其後記者再追問，若果食客沒有填寫或資料不詳，甚至謊報，責任誰屬時，陳指「責任會喺食肆負責人度」，惟沒有說明詳細罰則，只表示會在新聞公告上再交代細節。

陳又多次強調，食客留下行蹤資料是「為咗佢哋自己好」，若食肆不幸出現確診者時，可以盡早通知曾光顧的食客，希望市民能自律填寫資料。

年初七（2月18日）起放寬措施

●599F表列處所恢復有限度營運

例子：公眾娛樂場所如主題公園、戲院、健身場所、美容院、遊戲機中心等

●恢復晚市堂食至10pm，每檯4人

●農曆新年後向行會尋求放寬限聚令至4人

復業處所新增兩項措施：

1）所有員工每14日檢測一次，保留證明供隨時查核，首次檢測最遲不能遲過復業後的7天，即員工2月11至15日要做首次檢測，之後每14日再做一次。社區檢測中心首3個月免費提供檢測，另可於郵局、港鐵站等取檢測包。

2）處所負責人要求入場者要用「安心出行」或登記顧客資料如姓名、電話等，例如晚市堂食食肆要安裝更有利通風的裝置，稍後會納入防疫措施清單。

※未有遵守處所要停業3至14天不等，違者可判罰5萬元及監禁6個月。

註：如疫情反彈有機會叫停放寬措施

資料來源： 疫情記者會

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