暴政越打壓，港人越頑強。支聯會副主席蔡耀昌今日接受《蘋果》訪問時透露，該會維園年宵花檔早前遭食環署史無前例封殺後，除激發大批港人網上捐款支持該會，令該會數日內籌得超過去年的逾30萬元外，政治漫畫家尊子畫肖像的籌款活動，亦獲得破紀錄的逾300多人支持，令尊子即使通宵畫畫，亦未能趕及在新年前完成，令活動被迫提早於今晚11:59分截止報名。

蔡耀昌今午在支聯會的「六四紀念館」接受《蘋果》訪問時表示，該會的維園年宵攤位首度被政府封殺後，香港人的踴躍支持令該會「轉虧為盈」是他始料不及，「（香港人）令我哋好短時間已有超過30萬元的捐款，數字比去年年宵攤位廿多萬更高，我真係好感動，我代表支聯會多謝巿民支持」。他認為港人今次的反應，清楚反映對政府無理終止該會維園攤位的反感，並指政府和食環署至今仍未能具體指出封殺該會的理據，「你（政府）唔能夠唔令人懷疑，其實就係政治原因，就係想封殺支聯會，因為《國安法》不止警務處執行，連食環署都要執行」。

他又指，隨着政府去年借疫首度封殺六四集會，加上今年連維園攤位也首度封殺，可以預期該會每年4月開展的連串六四悼念活動，包括清明節獻花、六四長跑、遊行和燭光集會等，都會面對更多政府阻撓，但他表明該會絕對不會因此退縮，並認為巿民是否繼續支持該會的工作十分關鍵。他不諱言，《國安法》打壓下，「支聯會都覺得而家做緊每一樣嘢，都要預咗係最後一次做」，認為支聯會近日面對的打壓，正正顯示該會多年的堅持絕非「行禮如儀」。

支聯會擬推月捐計劃 年中設網上六四博物館

雖然今年該會維園攤位籌款數目超越去年，但由於要應付去年六四集會訴訟案費用和六四紀念館營運開支，該會仍需要巿民在平日繼續網上捐款支持，並計劃開展月捐計劃，「希望巿民可以同我地一齊打呢個持久戰」。而支聯會因應維園攤位被封殺，近日已改為在六四紀念館延續「華叔寫揮春」的傳統，特別設立攤位提供「華叔」司徒華的揮春，供巿民選購。

雖然六四紀念館在《國安法》下，絕對有可能面對「封館」風險，但蔡耀昌表明未來會堅持繼續營運，並指該會正構思推出新展覽內容，希望在疫情緩和後，吸引更多港人前來參觀。他透露，新主題會將港人最近受到打壓的情況與六四事件互相融合，「希望能夠帶出無論香港人、內地人民，大家都係喺同一個專制政權下，面對各種的打壓，我哋要認識佢（中共）過去嘅打壓，無論89年前或之後嘅情況，從中睇吓點樣喺呢個艱難嘅時間咬緊牙關」，並指今年中將會推出網上的「六四人權記憶博物館」，以數碼化形式繼續保留六四史實。

「六四紀念館」開放選購華叔揮春時間

日期：即日至2月11日（年三十）止

時間：11:30-18:00

地址：九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10樓

查詢：電話/WhatsApp 2459 6489 Signal 67978841

電郵： 64museum@alliance.org.hk

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