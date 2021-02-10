前年11月警方圍攻理大期間，警方多次呼籲校內人士撤離。有學生不適，致電救護站「call白車」。警方派員陪同兩名學生送院，其間警員曾要求二人出示身份證；二人均表示「冇帶」，惟警員最終在其中一名學生鞋內發現其身份證。兩名學生各被控一項有意圖而提供虛假資料及企圖誤導警務人員罪。其中一人今認罪，另一人則否認控罪，案件排期開審。

被告鄭啟駿（18歲）及李姓青年（16歲）在救護車上疑向警員訛稱身上沒有身份證，惟警員搜查後發現證件。兩人同被控於前年11月21日在理大旁的尖東救護站同一輛救護車內犯案，鄭涉企圖誤導警員23552，李則涉企圖誤導警員23583。

首被告鄭啟駿承認控罪，案情指鄭於前年11月20日致電救護站，報稱不適需要救護車送院。他在時任立法會議員郭家麒陪同下離開理大，登上救護車，並由警員隨車送院。其間鄭表示沒有身份證在身，只向警員說出名字及身份證號碼。惟警員發覺鄭刻意遮掩腳部位置，遂要求搜查，終於在鄭的左腳鞋內發現其身份證及其他證物，均以保鮮紙包裹著。警員隨即拘捕被告。

辯方求情指，被告只係「唔識嘢」、「唔知道嚴重性」，強調被告有向警員說出真實身份證資料，只是未被警員核實，亦並非冒認他人，現已有悔意，希望輕判。

裁判官鄭念慈下令先為認罪被告索取感化報告，案件押後至3月3日判刑。同案另一名被告的案件則押後至2月19日開審，其間准許二人繼續保釋外出。

【案件編號：KCCC825/20】

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