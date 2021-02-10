本港第四波疫情仍未消退，政府盲封區作用成疑，昨日（9日）增加26宗確診，另初步確診約20宗。呼吸系統專科醫生梁子超認為，雖然相比早前過百宗時的高峯期時有所紓緩，但反彈的機會不容小覷，呼籲市民在農曆新年勿做高風險活動。港大感染及傳染病中心總監何栢良則質疑港府「封區」成效低，又以紅磡長樂大廈為例，指港府在首宗個案出現10天後才封區強制檢測是明顯「走在疫情後」。

梁子超在一個港台節目中表示，雖然表面上本港確診數字平穩，但過去一周錄得161宗本地個案，但未爆發第四波疫情前一周只得3宗本地個案，差距近50倍。而且鰂魚涌惠利大廈有垂直傳播，油尖旺一帶亦接連出現疫情，封區亦未能覆蓋全數人口，顯示疫情仍然持續，如港府未能將個案數目控制在低位，疫情有機會急速反彈。

他希望，農曆新年假期後港人生活可逐步回復正常，故呼籲市民在假期期間避免高危活動。他又指，去年10月政府開放多項活動，接着11月便出現第4波疫情。

武漢肺炎疫苗方面，梁子超指，從科學角度而言，只有數據才是最客觀，而中國科興疫苗未在國際期刊刊登第三期臨床測試數據，相信疫苗委員會專家會把關。

何栢良：封區發現個案僅佔本地感染約1%

何栢良則在另一個電台節目中表示，港府連續10日封區強制檢測，惟成效不彰。若不計算首次在佐敦的大規模行動，現有約2.2萬人做過檢測，但只在各區只找到5宗確診個案，僅佔同期427宗本地感染約1%，坦言不明白「封區」的標準。

何又以紅磡長樂大廈為例，指該廈至今最少12宗確診個案，惟當局在首宗個案出現10天後才封區，明顯是「走在病毒後」，若及早做會更有價值。至於鰂魚涌惠利大廈，因出現活躍傳播鏈及有舊式天井，何認為值得封區。

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