【本報訊】東涌發生搶槍案！一名黑衣女昨在大嶼山北分區警署，涉嫌趁一名男警陪同一名女子步出警署時，突然從後搶去男警的佩槍，男警連忙制止，一度按着黑衣女持槍的右手，經一輪糾纏成功將黑衣女連人帶槍帶進警署內制服拘捕，取回佩槍。消息稱女疑犯疑有情緒病，涉嫌搶槍被捕，案件由大嶼山警區重案組跟進。

疑患抑鬱圖自殺

事發昨午4時許，一名軍裝男警與一名白衣女離開大嶼山北警署，當時男警替對方指路，此時黑衣女行近從後搶槍。據閉路電視片段所見，黑衣女沿順東路走到警署正門外，並在門外徘徊。當時軍裝警與白衣女步出警署，兩人面向東涌消防局。

未料黑衣女突然走到男警背後，從男警右邊腰間搶奪其佩槍。男警察覺有異隨即轉身企圖阻止，但警槍已被搶去，雙方發生劇烈糾纏。當時與警員同行的白衣女慌張跑入警署。黑衣女一度右手持槍，但男警緊握對方右手不放，最終經糾纏將黑衣女制服，捉着她握着手槍的右手，將她拉回警署內。事發整個過程約十多秒。

警方事後以涉嫌搶槍拘捕該名33歲姓黃女子，消息指她疑有抑鬱症，昨午案發前曾向家人聲稱欲自殺。警方初步不排除有人企圖搶去警槍自殺。

警員除了在學堂學習防搶槍，警隊規定每位警員每年四次燒槍，都要重溫搶槍防衞術訓練，無論被人從前後左右搶槍，首要用手緊按防搶鈕扣，另一隻手按實佩槍或搶槍者的手腕，令對方發不到力，同時警員身軀下墜讓搶槍者撲空，再向無槍方向轉身，與疑人保持距離。