【本報訊】林鄭政府突閘10日成效不彰，源於無定向錯點大廈圍封所致。本報對比過去一周被封鎖的疫廈及當日確診患者的住址，發現政府圍封的多個選址均值得商榷，例如上周四選擇圍封已完成強制檢測的碧街15-27A，放棄累計有三名住客感染的紅磡公屋崇愛樓；而昨日觀塘明泰樓累積五宗個案，其中一名患者更與爆疫而要撤離的明泰護老中心有關連，惟當局竟視若無睹，選擇圍封一直無確診患者的土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈。

事實上，當局上周四在碧街的行動，雖然找到一宗初步陽性個案，惟最終發現其實是身體帶有抗體的康復者，白忙一場。當日紅磡崇愛樓出現首名住客確診須強檢，但其關連個案三日後才被揪出。

崇愛樓已有48年樓齡，有118個單位，屬區內舊樓，亦毗鄰多個「崇」字開首的舊樓；兩街口之隔的隆基大樓A座，1月30日至2月1日共三人感染，2月1日晚被突閘封區後沒再發現個案。

圍封無確診大廈

昨日保良局安泰復康中心一名院友及兩名職員染疫，全院撤離，當局得悉其中一名職員染病前，曾探訪住在安泰邨明泰樓的80歲家人。明泰樓累計五宗個案，首宗確診本周日才出現，兩日內即發展成大型傳播鏈，但政府竟不選擇圍封明泰樓，反而突閘一直榜上無名的土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈，選址令人費解。

突閘的決定無科學根據，淪為網民恥笑的話題。如昨日元朗南邊圍有一宗源頭不明個案，雖被納入強檢，但沒被突閘，當區區議員張秀賢即諷刺地問政府：「會否圍封這個與7.21事件有無限聯想的地方？」

上周六政府選擇圍封僅一人感染的屯門大型私人屋苑黃金海岸二期9座，放棄封鎖當日累計兩人確診、樓齡近60年的馬頭圍邨玫瑰樓，同樣引起很多屯門居民網上圍攻，質疑政府沒有吸取「零的教訓」。