【本報訊】牛年將至，大嶼山貝澳發生懷疑殘酷虐牛事件。一頭喜歡獨來獨往的雄性大水牛，日前被發現全身出現逾十處傷口，當中水牛陰囊嚴重受創，滲出血水發炎，慘不忍睹。警方調查後認為是牛隻打鬥引致，事件沒可疑，但有動物義工質疑警方說法，認為水牛身上有垂直兩呎的傷口不尋常，不排除是人為所致。受傷大水牛事後送到漁護署，需切除其陰囊保命。

受傷雄性大水牛性格害羞又喜歡獨來獨往，有個花名叫「孤獨精」，年約14歲，棲息於貝澳羅屋和貝澳沙灘一帶濕地。有動物義工稱，本周日早上11時，村民發現孤獨精全身負傷在棲息地範圍，向大嶼山愛護水牛協會求助。該會義工到場發現牠身上至少有十多處傷痕，傷處集中左邊身，遍佈類似刀傷的傷勢，部份切口整齊，其中一個傷口垂直達兩呎，更發現牛牛陰囊血淋淋，陰囊劃破致睾丸外露，後腿亦流血，傷勢嚴重，蹣跚而行。

需切除陰囊保命

義工隨即報警及向漁護署求助，惟當日是假日，加上疫情期間公務員在家工作，義工一直未聯絡上漁護署，連一向假日候命的urgent team（緊急隊伍）亦無人接聽。為免水牛流血不止，義工替牛牛處理傷口止血。一日後終聯絡上漁護署，由該署接走孤獨精救治，因陰囊嚴重受傷要進行切除手術。

警方指周日下午1時及周一早上8時，先後接獲貝澳有牛受傷報告，警方指到場調查後相信該頭牛曾與其他牛隻打架致受傷，列「發現受傷動物」，事件無可疑。

漁護署稱，職員於貝澳沙灘找到該受傷水牛，並帶回打鼓嶺行動中心，該水牛接受手術後已蘇醒，並能夠自行進食。 署方亦指相信該水牛的傷勢是牛隻打鬥所致。

不過，大嶼山愛護水牛協會主席何來則認為水牛傷勢不尋常，不似一般受動物襲擊，不排除涉及人為因素。她解釋，孤獨精不少傷痕靠近牛背，而且傷痕較長，部份更垂直長達兩呎，這類傷口高不似一般動物可造成，與過往牛隻遭狗咬傷或牛隻打鬥造成的傷口位置不同。

她直言：「狗咬都只能去到肚腩同腳位，冇乜動物可以撲到咁高，能去到膊頭位，屁股位，唔相信係狗嘅高度。而且傷痕好長，狗爪鋒利嘅程度不足以割損牛皮......雖然唔排除畀鐵絲網割傷，但集中一邊傷痕，比較少見」。

她續稱，發現孤獨精受傷的現場偏僻，但當日有大批佔用農地的人士在非法露營，雖無證據顯示牛牛受傷涉及露營人士，但近年常有露營人士被牛牛嚇倒，更指義工經常見到有人打牛，用硬物掟牛或用水噴牛。

大嶼山除貝澳，梅窩亦有牛群出沒，主要是農民棄耕遺下，漁護署指大嶼山約有290頭流浪牛，包括170頭黃牛及120頭水牛，過去兩年收到大嶼山傷病牛數字為38宗及21宗。