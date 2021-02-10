曾聲稱受到威嚇而放棄競選立法會議席的建制派前區議員周永勤，去年5月在天水圍擺街站宣傳港區國安法，其間有音樂導師與街站義工口角，並從花槽拿起一塊破椅椅背，隨即遭多名女義工粗暴壓在地上受傷。涉案導師被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，今早於開審前認罪。裁判官水佳麗指，明白很多人對國安法有深切憂慮，「畢竟對香港嚟講係非常新鮮嘅事物」，但被告採用錯誤方式表達不滿，最終判他入獄15個星期。

被告黃嘉豪（35歲）被指於去年5月28日在天瑞停車場外的公眾地方攜有攻擊性武器，即一塊破椅椅背。

辯方求情指，被告與妻子、2歲兒子及父母同住，是家中經濟支柱，為人有責任心及孝順，犯案只因一時衝動，與其本性不符。雖然監禁無可避免，但希望法庭念及他於開審前認罪，已有悔意，可採取較輕量刑起點，讓他盡快與家人團聚，繼續照顧家人及回饋社會。

辯方強調，明白案情嚴重，但涉案爛椅背的本質並非武器，被告亦從沒使用，而且其行為沒造成人命傷亡或財物損失，反而他因遭四名女子坐在身上制服而受傷，傷勢不輕。

官指了解社會極之分裂 不知何時可修補裂痕

辯方要求在庭上播放被告遭制服的片段，水官認為公平起見，需一併播放控方呈堂的現場片段、即拍攝到被告與街站義工口角後從花槽拾起爛椅背的片段。辯方不反對。

控方片段顯示，被告原本站在對面馬路指罵街站義工，遭對方用粗口回應。被告隨後行過馬路，並從街站旁的花槽拾起涉案爛椅背。

辯方片段則顯示，四名女子坐在被告身上，周圍有大批市民圍觀。其間拍片者問該些女子：「我想問你哋有咩權可以將個男人壓喺度呢？」對方反問：「你有咩權拍片呢？」拍片者回應稱：「我係呢度嘅居民。」辯方強調，播片並非為了追究責任，而是想證明被告確有受傷。

水官判刑指，求情信反映被告教學用心，深受學生愛戴，亦是一個好丈夫與好兒子。案發時被告非常衝動，顯然對國安法立法抱持強烈意見，卻不幸地採取了錯誤方式表達不滿。幸好他及時遭現場人士制服，沒有街站義工受傷，反而被告的兩邊膝頭及手肘受傷。

水官認為，被告從花槽拾起涉案爛椅背的行為，反映他事前沒預謀，犯案是因過份激動所致，但案情仍有相當嚴重性。

水官表示，法庭充分了解從社運爆發至國安法立法，社會極之分裂、敵我分明，非常不幸，至今不知何時才可修補裂痕。水官考慮到事件與被告的背景，以及被告遭制服時受傷，最終判他入獄15周。

【案件編號：TMCC1838/20】

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