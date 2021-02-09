年年歲歲花相似；歲歲年年人不同。

庚子去，辛丑來。人不同，事不同，世事大不同。庚子年，恐是我人生歲月中唯一沒有任何一天較為開心的一年。瘟疫施虐，苛政橫行，小人得志，好人蒙難，牆國囂張，自由遭殃，價值崩壞，道德淪喪……

全球罹難，世情下，人們紛問辛丑運程。無論印度14歲神童阿南德，還是香港堪輿家，都預測厄運仍會在今年延續。日前《蘋果》、《東方》就香港運勢往黃大仙求籤，分別獲93籤「孔子聞衞樂」和25籤「朱洪武登基」，前者籤文有「鄭衞之音不忍聽」句，「鄭衞之音」《禮記》指為「亂世之音」，現時香港就是鄭氏噪音；「朱洪武登基」意味將大殺功臣，曾鈺成已首遭開鍘，在民主派被滅後輪到地方建制派矣。歷史不斷循環。

想起已故哲學家勞思光。勞公年輕時曾遇高人，授以占卜術，後又精心研讀所有神秘學古籍，是少數會算大六壬（一種比較複雜的古老占卜術）之人，熟朋友中稱他為「鬼谷子」。大約1975年，他就算出毛澤東會在來年去世，因應驗被驚為天人。1981年我初識他時，他曾經幫我算過，算出我的過去還挺準。後來我問他，是否真相信神秘學，他說，電腦有千分一出錯你就覺得不能接受，但算命若有50%說中你就認為很準；從科學上看，神秘學是缺乏根據的，只不過又往往應驗，所以從經驗上看就不能斷然否定。

他說，就個人的行事取向，儒家有「義」與「命」的分際，義指是非對錯，命指成敗得失。他認為凡事都以「義」為先，即以是非對錯作抉擇，而以「命」即衡量成敗得失居後。決定了義的選擇，有時也會卜算命之所趨。

那時候剛傳出中國決定1997年收回香港的消息，勞教授發起組織香港前景研究社，我也被邀參與，我們的出發點，是基本上不相信中共對香港的承諾，因而提出各種設想去延續港英時代的成功制度。不用說，我們的努力微不足道，而且成為少數螳臂擋車的失敗者。我估計勞思光在組織這樣的討論時，大概也卜算過成敗，但他顯然沒有因為卜算到會失敗而放棄堅持和努力。

他這個做人的原則，對我後來的人生選擇甚有影響。我也多次談過關於義與命分際的事。不過，許多事情我們在道理上都懂，但當有現實考驗時，往往就放一邊了。庚子年從隱瞞疫情開始，接下來發生的所有事情，包括世衞的配合，香港國安法和「鄭氏之音」，美國大選中媒體和社交媒體的一面倒，牆國「有錢使得鬼推磨」的無往不利……「卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘」，北島的名句在這一年完美體現。

絕大部份東西方的知識人、媒體，沒有義與命的糾葛，他們大都毫不猶豫地只顧得失成敗，根本不考慮是非對錯。包括香港曾經支持自由抗爭的一些知識人和媒體人，近來也選擇了成王敗寇原則。

德蘭修女大致說過這樣的話：人們不講道理，但你還是要講道理；你做好事被指別有用心，你還是要做好事；你誠實坦率受攻擊，你仍然要誠實坦率；你多年營造的事情毀於一旦，你還是要營造……

展望辛丑年，也許邪惡的現實持續，也許金錢和強權繼續橫行，甚至變本加厲，也許社會人人爭着變犀牛，堅持維護個人權利的西方保守主義傳統價值備受攻擊，但沒有關係，已經見識過世情的最壞，也不再怕更壞。堅持以是非對錯的抉擇為先，心境澄明就會令辛丑年「日日是好日」。

這不是失敗者的精神勝利法，而是失敗者以義為先的信念和心之所安的堅持。

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李 怡