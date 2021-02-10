七旬翁陳基裘自上世紀80年代起已在粉嶺馬屎埔村寮屋居住及務農。他不滿政府發展新界東北方案對寮屋戶和農民賠償不足，早年入稟高等法院申請司法覆核，在無律師代表下親自陳詞，挑戰發展局及地政總署決定。陳伯去年敗訴，法院不作訟費命令；惟發展局及地政總署認為出錯，要求更改訟費令，圖向陳伯追回訟費。法庭今指，頒令時可考慮司法覆核申請人的個人情況，不認為本案有特殊因素要判陳伯支付訟費，駁回政府申請。

法官周家明今早頒下判詞指，終院案例清晰指出，除非有特別或不尋常的情況，否則不應下令申請司法覆核許可失敗的人士支付訟費；即使有理由支持，法院在決定是否命令敗訴申請人支付訟費時，仍應謹慎運用權力。

周官：申請人理據非瑣碎無聊或沒有根據

政府一方投訴早前聆訊的法官未有解釋為何不命令陳伯支付訟費，周官引用案例回應指，法院無責任解釋訟費令背後有何原因。

判詞又指，考慮訟費問題時，受到司法覆核挑戰的政府決定屬於甚麼性質，也是一個重要考慮。本案源於政府收地影響很多居民，加上申請人陳基裘在1980年代已在該處租地建寮屋，他對賠償不足的抱怨，可以理解。

判詞並指，法庭考慮訟費時，亦可參考申請人的個人情況。陳伯現已73歲，務農工作已受發展計劃嚴重影響，他提出申請的理據亦非瑣碎無聊或沒有根據，在庭上慢慢及合理地陳述論據，沒有作出在司法覆核法庭上經常聽到的誇張指控或聲稱。

另外，陳伯先後提出兩宗申請，及後撤回其中一宗，雖然撤回得很遲，但顯示他有細心考慮自己提出的申請是否可行，沒有浪費法庭或政府一方的時間。

【案件編號：HCAL2253/18、HCAL3837/19】

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