由內地出資及委聘中國建築興建、位於亞洲國際博覽館旁的臨時醫院 ，上月底完工及移交予香港政府，但有臨時醫院工作人員向《蘋果》表示，未正式啟用的臨床醫院，已出現多處漏水的情況，包括通道、更衣室、後樓梯，質疑工程質素欠佳。

特首林鄭月娥去年曾指，請求中央協助抗疫下，由內地出資興建亞博館旁的臨時醫院，連同與亞博館內擴建社區治療設施兩項工程，均由中央政府委聘中國建築負責。臨時醫院設有6座兩層高的病房大樓，內有816張負氣壓病床。

臨時醫院上月底完工及移交予香港政府，再裝置醫療器材準備接收病人。但有臨時醫院工作人員向《蘋果》表示，未正式啟用的臨床醫院，已出現多處漏水的情況，包括通道、更衣室、後樓梯，質疑工程質素欠佳。從相片可見，有光管上方不停漏水，有通道及更衣室漏水，要用垃圾桶或膠桶暫時載水。目前醫院未正式啟用，未接收病人，擔心工程質素差，未知日後會否發現其他地方有問題。

院方稱因天雨致滲水

九龍西醫院聯網發言人表示，臨時醫院即北大嶼山醫院香港感染控制中心今日下午因天雨關係，發現部份地方天花有滲水情況，中心已即時通知承建商進行修葺，並聯絡儀器供應商檢查機件有否受到影響。中心正處於籌備階段，並沒有服務因此受影響。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！