政府今天（10日）突刊憲，宣佈向7名早前遭美國財政部制裁的警隊人員，包括警務處前處長盧偉聰、現任處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙等，頒發行政長官公共服務獎狀。頒授典禮亦於今日在禮賓府宴會廳舉行，由特首林鄭月娥頒發獎狀。

政府憲報今日發出「號外公告」，宣佈向警務處前處長盧偉聰、現任處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、國家安全處處長蔡展鵬、助理處長（國家安全）簡啟恩和江學禮，以及國家安全處高級警司李桂華，頒發行政長官公共服務獎狀。

今日獲頒授獎狀的7名警隊人員，早前先後遭美國財政部列入制裁名單。政府過往多在7月1日公佈授勳名單，去年因專注應對疫情而延至10月1日公佈。

稱對「維護國家安全有重大貢獻」

政府新聞處亦於今午發稿公佈有關消息，頒授典禮今天在禮賓府宴會廳舉行。新聞稿指，警隊為準備落實「港版國安法」及成立國家安全處，在極短時間內完成籌備所需的人力、設備、設施，並制定管理與行動上的策略，以及程序指引；又稱在過去多月，負責的警隊人員展示了卓越的領導才能、專業質素、敢於擔當的精神，並堅定不移地履行維護國家安全的職責，值得嘉許。

新聞稿又稱，該7名警隊人員為維護國家安全及保障「一國兩制」全面貫徹落實而作出個人犧牲，表現出不屈不撓、無畏無懼的堅定立場，林鄭對他們的工作充份肯定，並予以嘉獎。

7人的嘉許語中，盧偉聰被指在制止 2019 年社會動亂，維護國家安全有重大貢獻；其餘6人則被指在維護國家安全及實施「港版國安法」有重大貢獻。

3警去年已獲授勳

根據政府資料，「行政長官公共服務獎狀」是頒授予在某次行動或某項工作中表現出色，或為某部門或機構服務，表現卓越，但稍稍未及頒授榮譽勳章要求的公務員或公職人員。惟今次獲授獎狀的人員中，有3人於去年才剛獲授勳，包括盧偉聰獲頒金紫荊星章，蔡展鵬獲香港警察卓越獎章，李桂華則獲香港警察榮譽獎章。

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