一年前，武漢肺炎「搭⾼高鐵」迅速抵港，政府卻堅持漠視⼈命，拒絕封關，導致全港至今共有過萬⼈受感染，並有188條性命無辜被奪去。

一年後，疫情已肆虐全球，惟政府繼續關⼝常開，使疫情來到第四波仍未結束。停業的停業，結業的結業，令香港市⺠叫苦連天。

早前，政府以防疫為由取消維園年宵市場，未幾⼜「彈⼸手」撤回安排，將過往的年宵市場改為「年花銷售點」，除了令一眾花農和商⼾無所適從大失預算，場地消毒安排亦為入場市⺠添煩添亂。

對比以往擠得⽔洩不通的花市，今年檔戶則有⾮常安全的社交距離，⼈流疏落，氣氛冷清；有商⼾戶為求盡快散貨，早就「轉場」到一些被迫停業的舖位，除了令太⼦酒吧街搖⾝一變成為年花街外，各區的⼤街小巷亦不難發現年花散貨場。

遍地開花，皆因上善若水，這就是香港⼈be water的智慧和⽣存之道吧。然而，年花開得再燦爛，也不及⾹港⼈口罩下久違了的笑容燦爛，祝願我們都能早⽇除罩相認，康復⾹港，時代抗疫。

採訪、攝影：何頴賢

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