早陣子WhatsApp宣佈將用戶數據與母公司Facebook分享，隨即引起一輪社交移民潮。雖然WhatsApp其後跪低，將新私隱條款的期限押後至今年5月15日，但似乎覆水難收，就連政府部門都要社交移民，跳槽轉用Signal。

過多兩日就係農曆新年，社署今年就推出新春賀年手機Sticker（貼紙），鼓勵市民喺疫情期間，向家人和朋友傳遞互相支持及正向思維，好似「留得健康在，哪怕冇工開」、「屋企嘅飯梗係香啲」。八方見社署出稿，以為例行公事，點知望兩望，發現除咗可以喺WhatsApp下載，原來仲有Signal版本。

究竟社署係走在潮流尖啄定棄暗投明，八方不得而知，但今時今日嘅香港，仲有得選擇，已經難能可貴。除咗Signal外，社署亦喺Facebook同Instagram設立「心房子」專頁，宣揚在疫情下珍惜家人嘅訊息。

社署手機Sticker有新春賀年及日常生活必備篇，有興趣可以喺以下連結下載：WhatsApp版、Signal版。

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